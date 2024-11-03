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NanaQ被甩13天仍走不出來！陷低潮感嘆：感情好沒意義

NanaQ分手13天仍走不出前段戀情。（翻攝自IG）NanaQ分手13天仍走不出前段戀情。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕極簡網紅「NanaQ」前陣子剛公開戀情，怎料僅公開4天就分手。對此NanaQ每天都會發布「分手第N天」的影片，向觀眾吐露心情，發布到昨（2）日第13天仍未停止。她在影片中感嘆有些感情真的好沒意義，低潮的話語再度掀起關注。

NanaQ對前段關係感到失望，不僅是看新聞才知道男方本來就想分手，分手後回顧前任的言行舉止才發現，其實對方根本沒愛過她。經過前段感情，NanaQ體悟到，另一半存在的意義不只在於陪伴，更是提供像父母般的關心，從生活起居到情緒變化，都應得到體貼與照顧，但她這樣做了卻沒受到同等對待。

NanaQ坦言並不是所有的感情都帶來正面成長，就像現在已經分手13天了她也沒走出來，「有些感情就真的沒有意義，真的不用勉強當好人，勉強謝謝他，我想做誠實的人，誠實的人才善良」。網友紛紛留言安慰，「沒意義的人讓他趕快消失，不要佔用心裡的位置」、「希望早日釋懷」、「別苛責自己」。

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