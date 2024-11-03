周子瑜真的來了！返台第一站「力挺閨蜜ELKIE」開唱

ELKIE今在新莊宏匯廣場ZEPP舉辦首場演場會。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「ELKIE」莊錠欣今（3）於新莊宏匯廣場的ZEPP舉辦個人的第一次演唱會「ELKIE 1ST MINI CONCERT in TAIPEI : GLOWING & GROWING」而閨蜜周子瑜如傳言現身力挺好友，她低調在二樓觀眾席為姊妹應援，成為驚喜亮點。

ELKIE今在新莊宏匯廣場ZEPP舉辦首場演場會。（記者傅茗渝攝）

ELKIE去年在台北西門河岸留言舉辦生日見面會，今年場地升級到Zepp New Taipei，與全場粉絲共度26歲生日，她自豪地說自己真的太棒了，也感謝粉絲們到場力挺，「我好像還真的蠻努力活動的！」

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周子瑜淡妝現身用行動力挺閨密。（記者王文麟攝）

周子瑜在下午4點18分，開演前5分鐘淡妝現身，她穿著一身米色針織長衫搭配牛仔長褲，手拿著螢光棒低調坐在二樓座位區應援；據悉子瑜媽媽並沒有同行，而是在開演前一個小時就提早到現場。周子瑜也送上花籃，祝福「一切順心順利」外，還以2人英文名縮寫甜喊「ET BE HAPPY FOREVER」。

周子瑜與媽媽現身ELKIE莊錠欣迷你演唱會。（記者王文麟攝）

ELKIE辦個人的第一次演唱會「ELKIE 1ST MINI CONCERT in TAIPEI : GLOWING & GROWING」。（記者傅茗渝攝）

ELKIE首先帶來自創曲《I Dream》透露這是一首述說追夢歷程的歌曲，唱完後直呼自己終於順利唱玩，過去每次唱到一半就會聲淚俱下，第二首則是太妍《四季》，ELKIE透露太妍是自己的偶像，是女團夢的開始。抒情過後，她接力熱舞帶來《Speed up》，以及CLC夯曲《HELICOPTER》。

ELKIE今天在演唱會上帶來多首熱門曲目及自創曲。（記者王文麟攝）

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