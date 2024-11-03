「被集體洗腦」成語蕎公開心靈課內幕：像直銷大會

成語蕎扮成「真珠美人魚」的公主「七海露亞。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕藝人成語蕎昨（2）日在社群發文，只見她扮成「真珠美人魚」的公主「七海露亞」，原來她為了拍茵茵的YouTube頻道認真打扮了一番，因為太漂亮，球場的阿姨也跑來要求合照。日前YouTuber「眾量級」成員家寧捲入心靈課程風波，成語蕎今（3）也發文分享自己的經驗，更呼籲大家「不要被集體洗腦」。

成語蕎說自己20多歲的時候也曾經參加過心靈課程，但整個過程讓她很不舒服，不斷提醒：「不要被集體洗腦，然後完成什麼奇怪的不可能的任務。」成語蕎回憶，當時她被要求在陌生人面前分享內心秘密，她分享時不但覺得尷尬，更烙下眼淚。每次分享完秘密，所謂的「同學們」便會互稱家人，讓她覺得很怪，因為大家根本不熟，為什麼突然變成家人？

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成語蕎沒被心靈課程洗腦，在第一階段就果斷停止。（翻攝自臉書）

成語蕎也提到，心靈課程被邀求充滿正能量，不但要完成「任務」還塑造一股「不能害羞、要用於表達自我」的氛圍。課程結束後，許多同學約成語蕎出去，還要繼續推銷「產品」，還有一位「家人」推銷價格高達數萬元的直銷產品「負離子內衣」。成語蕎突然清醒，不斷思索：這些人到底在幹嘛？她也直指，這類課程超像直銷大會，還要求學員上進階課程，還歡迎大家邀請朋友參加，美其名為「邀請」其實出滿壓力。

成語蕎沒被這類課程洗腦，在第一階段就果斷停止，她認為人不可能永遠保持正能量，有時候透過運動等方式適當抒發出來反而更健康。

成語蕎認為人不可能一直保持正能量，透過運動抒發是個好方法。（翻攝自臉書）

【成語蕎全文】

20幾歲當模特兒的時候也上過 心靈課程

那時候我跟我弟弟都去上了課，但其實要在陌生人面前一直被挖隱私其實蠻不舒服的，而且講一講真的會忍不住哭出來

上過一個階段後反而更懷疑自己到底是怎樣的人，每說完一個內心深處的故事一堆人會說謝謝你的分享我們成為了家人，根本不熟的人怎麼可以成為家人

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