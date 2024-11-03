周潤發被目擊「在飯店走廊拖地」！他親揭背後善舉

周潤發私下為人親民。（翻攝自韓聯社）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港知名喜劇導演王晶，日前於個人Youtube頻道《王晶笑看江湖》中，聊到合作超過40年的香港影帝周潤發，提及對方曾在飯店拖地的往事。

王晶聊到一群巨星曾在飯店走廊拖地的往事。（翻攝自YT）

王晶經常在《王晶笑看江湖》中回憶過去合作過的對象，在最新一集裡，他想起1987年到馬來西亞拍攝《精裝追女仔》期間，正好遇到第二女主角蔣麗萍生日，於是他與周潤發、張曼玉、曾志偉、陳百祥與馮粹汎等一眾主演策畫慶生活動，就在當晚蔣麗萍盛裝現身時，一行人身穿浴袍將蛋糕砸在蔣麗萍的臉上。

請繼續往下閱讀...

裝扮精緻的蔣麗萍被惡整後，直接回房間大哭將近1個小時，眾人安慰許久才恢復平靜。事後，周潤發便帶領一群大咖演員善後，「在馬來西亞的五星級酒店中，一班香港巨星每個人都拿着毛巾在走郎上掃地、清理蛋糕的奶油，包括周潤發、張曼玉、曾志偉、陳百祥等等」，令王晶不禁笑說這樣的奇觀以後不會再看到。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法