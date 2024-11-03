趙露思、虞書欣捉對廝殺 各自烙人拚輸贏

虞書欣（左）和趙露思力爭戲劇一姐。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國戲劇圈近日沸騰！兩朵當紅小花拍的戲同天上檔，趙露思《珠簾玉幕》和虞書欣《永夜星河》捉對廝殺，好勝的兩個人也為了替未來爭取更多資源，對這一戰十分重視，甚至喊來明星好友助陣。

趙露思（右）與劉宇寧搭檔演出《珠簾玉幕》。（翻攝自微博）

趙露思拉著當紅小生肖戰、鹿晗，甚至還叫上近來爭議連連被說是4婚加工臉的直播主韓安冉，希望他們能替自己打戲。趙露思還主動說：大家都說我和韓安冉長得向，小時候第一個看的綜藝也是韓安冉的，發狂似的攀關係。

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中國人氣直播主韓安冉。（翻攝自微博）

虞書欣自然不落人後，烙來奧運跳水金牌選手全紅蟬、女星楊超越、天王黃曉明為戲宣傳，整體看起來，趙露思人脈更廣。

虞書欣（左）與丁禹兮合作《永夜星河》。（翻攝自微博）

網友則在一旁吃瓜看戲，還敲碗追問：「吳磊、王鶴棣人在哪兒呢？」之所以會提出這種問題，主要是趙露思和虞書欣都是1995年左右出生的女星，加上兩人發展都不錯，自然會爭一姐之位。身為戲劇圈的當紅女星，兩人粉絲自然會炒CP，趙露思和吳磊是「吳露可逃」；虞書欣則和王鶴棣配對「棣欣引力」。不過兩位男主角至今依然神隱未出聲，顯然是打算保持中立。

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