晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

趙露思、虞書欣捉對廝殺 各自烙人拚輸贏

虞書欣（左）和趙露思力爭戲劇一姐。（本報合成圖，翻攝自臉書）虞書欣（左）和趙露思力爭戲劇一姐。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國戲劇圈近日沸騰！兩朵當紅小花拍的戲同天上檔，趙露思《珠簾玉幕》和虞書欣《永夜星河》捉對廝殺，好勝的兩個人也為了替未來爭取更多資源，對這一戰十分重視，甚至喊來明星好友助陣。

趙露思（右）與劉宇寧搭檔演出《珠簾玉幕》。（翻攝自微博）趙露思（右）與劉宇寧搭檔演出《珠簾玉幕》。（翻攝自微博）

趙露思拉著當紅小生肖戰、鹿晗，甚至還叫上近來爭議連連被說是4婚加工臉的直播主韓安冉，希望他們能替自己打戲。趙露思還主動說：大家都說我和韓安冉長得向，小時候第一個看的綜藝也是韓安冉的，發狂似的攀關係。

中國人氣直播主韓安冉。（翻攝自微博）中國人氣直播主韓安冉。（翻攝自微博）

虞書欣自然不落人後，烙來奧運跳水金牌選手全紅蟬、女星楊超越、天王黃曉明為戲宣傳，整體看起來，趙露思人脈更廣。

虞書欣（左）與丁禹兮合作《永夜星河》。（翻攝自微博）虞書欣（左）與丁禹兮合作《永夜星河》。（翻攝自微博）

網友則在一旁吃瓜看戲，還敲碗追問：「吳磊、王鶴棣人在哪兒呢？」之所以會提出這種問題，主要是趙露思和虞書欣都是1995年左右出生的女星，加上兩人發展都不錯，自然會爭一姐之位。身為戲劇圈的當紅女星，兩人粉絲自然會炒CP，趙露思和吳磊是「吳露可逃」；虞書欣則和王鶴棣配對「棣欣引力」。不過兩位男主角至今依然神隱未出聲，顯然是打算保持中立。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中