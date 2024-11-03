黃少祺喝醉狂喊初戀名字 老婆火大拿枕頭攻擊

〔記者李紹綾／台北報導〕三立八點檔《願望》劇情進入另一波高潮，三位男主角的故事線逐漸展開新的發展。陳冠霖展現複仇與認同的掙扎，面對日本妻子許鈞鈞意外身亡，又碰到元配廖苡喬換心活過，他卻不能與妻小相認，因為要展開另一復仇計畫；江宏恩陷婚姻危機與自我救贖，他所飾演的角色耀武剛剛戒除毒癮，卻立刻面臨妻子拿菜刀威脅逼他離婚的困境，陷入了深深的婚姻危機中，給觀眾帶來強烈的情感共鳴。黃少祺則面對愛情抉擇與家庭責任，深陷兩女關係左右兩難，風波不斷，江祖平發現潘柏希對王樂妍叫媽，又發現他年紀28歲，於是就推測是王樂妍與跟黃少祺的私生子，她也將展開反擊，鞏固原配地位。

黃少祺在《願望》深陷前女友王樂妍和現任妻子江祖平之間的情感糾葛。（三立提供）

黃少祺劇中深陷於前女友王樂妍和現任妻子江祖平之間的情感糾葛，使他左右為難。黃少祺的角色「勝強」對初戀的執著與真愛，讓觀眾感受到他的矛盾和痛苦，雖然他對初戀仍有強烈的感情，但是由於家庭的牽絆，選擇維持現在的婚姻，並努力找尋彌補初戀母子的方式。劇中自從前女友王樂妍現身後心又再度蹦蹦跳，連網友都說黃少祺飾演的勝強只要一碰到初戀，腦波就變得弱了，黃少祺得知後笑說，自己是照劇本精神演的。

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黃少祺（中）在《願望》深陷前女友王樂妍（左）和現任妻子江祖平（右）情感糾葛。（三立提供）

黃少祺表示，不覺得勝強是戀愛腦，「應該說他忠於自己內心的執著與想法，畢竟這段感情應該是他一生中的初戀與真摯的愛，他才會那麼的在乎，只是命運的捉弄讓他變成了另外一個人生。」他認為如果沒有家庭，角色勝強是肯定會投奔到初戀懷抱，「因為有家庭、有小孩，即使麗紅（江祖平飾）做錯事，勝強好像也無法拋棄現在的家庭。」黃少祺覺得勝強會維持現在的家庭，然後看怎麼樣可以彌補王樂妍母子，「我也一直期待後面的發展，編劇大人的高智商給我們一個極其完美的解方，我很期待。」

黃少祺（中）在《願望》深陷前女友王樂妍（左）和現任妻子江祖平（右）情感糾葛。（三立提供）

黃少祺（左）、江祖平在《願望》演夫妻。（三立提供）

劇中面對兩個女人左右為難，連網友都說因為勝強面臨初戀和現任的三角關係中，真的很兩難，而平時在化妝間也很逗趣，黃少祺分享，有時會和王樂妍溝通劇本，指導她一些台語說法，江祖平一定會蹭過來說：「我怎從沒看過你教我！」黃少祺表示跟江祖平拍戲隨時要接招，「因為她花樣太多。」就像之前有一幕他喝醉了，但嘴裡卻頻頻喊著王樂妍的名字，結果這段戲一喊卡拍完，江祖平便玩笑拿枕頭去壓住黃少祺的臉，「有時戲外戲比劇情還精采。」他也透露戲外與江祖平和王樂妍的互動充滿趣味，增添了拍攝現場的歡樂氣氛。看劇中勝強矛盾在前女友與妻子之間，黃少祺表示感情還是純粹一點好，現階段我的家庭對我來說是最最重要且珍貴，我珍惜每一天陪小孩、陪太太的日子。

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