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娛樂 電視

心靈課恐怖細節連環曝！學員遭逼「吞火」 內心創傷不減反增

YTR家寧、Andy近期傳出曾一起進修「心靈課程」，雙方狀態都跟從前大相逕庭。（翻攝自YT）YTR家寧、Andy近期傳出曾一起進修「心靈課程」，雙方狀態都跟從前大相逕庭。（翻攝自YT）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR家寧、Andy近期傳出曾一起進修「心靈課程」，雙方狀態都跟從前大相逕庭，不過Andy於昨（2）日針對外界質疑他加入邪教的指控給予回應，表示並非全然認同課程的所有內容，也不會鼓吹其他人加入。接著，有不少網紅也坦承曾上過類似課程，對此，諮商心理師林萃芬近期上節目爆料有關課程的恐怖細節，引發關注。

諮商心理師林萃芬透露，學員會遭受言語攻擊，「如果不參加就會沒有福報」，讓他們難以脫身。（翻攝自YT）諮商心理師林萃芬透露，學員會遭受言語攻擊，「如果不參加就會沒有福報」，讓他們難以脫身。（翻攝自YT）

林萃芬曾聽過患者上心靈課程時，被逼吞火的案例。（翻攝自YT）林萃芬曾聽過患者上心靈課程時，被逼吞火的案例。（翻攝自YT）

心理師林萃芬上節目《新聞挖挖哇》爆料，曾遇過患者去上完心靈課程後，心靈嚴重受創，課程中不僅被逼「吞火」，還遭受言語攻擊，「如果不參加就會沒有福報」，林萃芬強調強迫他人接受想法，這行為是非理性的，另外，還有一種課程是會逼學員分享內心創傷，但其實在這種公開場合被喚起創傷，只會容易讓人崩潰

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