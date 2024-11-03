馬郁雯深耕司法7年 被逼問：經營李正皓幾年？

馬郁雯傳出情牽李正皓，2人同框甜蜜照也陸續被重製公開，顯示外界都正向看待這段戀情，同時給予祝福。

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯傳出和同台《新台派上線》主持人李正皓戀愛ING，消息曝光多日依舊話題不斷，甚至有網友粉絲逼問女主角馬郁雯，2人看對眼有多久？

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對於傳出燃愛火，同為新聞媒體人的李正皓、馬郁雯始終三緘其口僅表示：「私人領域不便做回應。」馬郁雯則被本報嚴刑拷打才硬擠一句話心疼「男友」：「李正皓非常支持我的工作，但不希望模糊彼此工作表現，2人還是希望可以低調，請大家多給點空間。」

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而翻開馬郁雯臉書最後一篇發文，停留在上個月15日，她當時被檢調約談釐清民眾黨主席柯文哲USB「1500」數字背後真相，而她最後發文是事隔逾40天後才浮出水面吐心境。

對於爆出和李正皓看對眼，連日來馬郁雯臉書依舊靜悄悄，想知真相的粉絲只好在她最後一篇發文底下留言逼她出面釋疑，只不過向來嗆辣的馬郁雯仍選擇神隱未做回應。

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有趣的是，有不死心的粉絲延續馬郁雯曾自認「經營司法線7年」話題逼問她：「原來是經營李正皓7年喔，時間真的可以讓真相逐漸清晰。」更有人膽大加碼問馬郁雯：「經營李正皓幾年了啊？」

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