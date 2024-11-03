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貝克漢為愛女鋪路 13歲哈珀踏入娛樂圈有譜

哈珀貝克漢已經13歲了，是大衛貝克漢掌上明珠。哈珀貝克漢已經13歲了，是大衛貝克漢掌上明珠。

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國時尚夫妻檔大衛貝克漢（David Beckham）和維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）今年7月慶祝結婚25週年紀念，隨後又迎來寶貝女兒哈珀貝克漢（Harper Beckham）13歲生日，外傳貝克漢夫婦近日悄悄替哈珀成立一家經紀公司，並制定祕密計劃，要將愛女打造成家族新一代明星。

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《每日郵報》（Daily Mail）引述知情人士透露，受母親維多利亞影響，哈珀從小願望就是成立一個「令人驚嘆時尚品牌」，據說貝克漢夫婦也看到女兒潛力，因此成立一家以女兒名字的公司「H7B Limited」，公司董事包括貝嫂和一名律師。

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根據《太陽報》報導，目前已有不少品牌與「H7B Limited」聯繫，意味著哈珀很快就能成為時尚寵兒，消息人士並說，哈珀在不久將來也有機會創立屬於自己的品牌。

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