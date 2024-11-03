摯友過世8年遭傳凌虐致死 陳喬恩悲痛發聲

陳喬恩（左）自喬任梁過世後不曾停止悼念。（翻攝自微博）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國已故男星喬任梁2016年過世，得年28歲，近日突傳他死因「疑遭凌虐致死」，不只他父母出面闢謠，連好友、台灣女星陳喬恩也悲痛發聲。

近日網路瘋傳喬任梁遺體照片以及死因是在富二代聚會遭殘忍手法殺害，陳喬恩今（3）日深夜在微博發文表示：「謠言止於智者，智慧裡必有善良的存在。」直言惡毒謠言已對於心碎家人造成嚴重傷害，令她覺得太過於殘忍。

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發文中，陳喬恩希望不要再傷害喬任梁深愛的家人，更希望大家能夠記住他的好，「讓這個他曾經存在過的世界，能夠給予尊重和體面。」

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而喬任梁雙親日前也出面闢謠，悲痛表示謠言對他們是二次傷害，強調愛子確實是因憂鬱症過世，如今會選擇公開說明，不希望有人繼續帶風向，並呼籲大家檢舉不實謠言。

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