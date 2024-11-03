劉德華在台灣唱《中國人》 律師林智群：粉絲喜歡就好

劉德華昨午在演唱會上手比愛心，回應觀眾支持。（讀者提供）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「華仔」劉德華來台攻蛋，原訂上個月31日起連4天開唱，但首場強碰康芮颱風，主辦單位一開始宣布照唱，後經北捷協調後宣布取消，民進黨立委王定宇指他是「媚共藝人」，更表示「不值得去看上一眼」遭粉絲砲轟，陸委會出面表示劉德華沒有傷害台灣言論，律師林智群也緩頰說：「劉德華到台灣唱《中國人》，他的粉絲喜歡就好了，其他人管不著。」

劉德華這次演唱歌單中，包含歌曲《中國人》，引發演出具有政治意味質疑，還被民進黨政策會執行長王義川點名，表演風格太過中國。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：劉德華不忍了！當眾討「我愛你」 朱麗蒨揪12歲愛女熱舞搖擺

對此，林智群在臉書發文表示，藝人到處辦演唱會，歌單應該不會差太多，就是那些大家喜歡的歌曲，歌手跟舞群也比較不用記太多套舞步，用同一套舞台表演走遍大江南北，成本跟時間上都比較划算，他更表示：「如果場地允許，舞台應該也是同一套。」

相關新聞：華仔1天趕2攤 元氣滿滿

日本資深媒體人矢板明夫則表示，藝術不分國界，中國或香港的歌手來台灣獻唱沒有問題，但劉德華「中國影協副主席」身份，以及《中國人》的歌詞內容，可能會在台灣產生潛移默化影響，甚至成為中共的「認知作戰」案例。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法