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娛樂 最新消息

79歲港星高雄白髮蒼蒼 年輕被誤認通緝犯

資深港星高雄（原名何耀深）入行逾半世紀，今年79歲的他曝光最新照片，雖然白髮蒼蒼但氣色不錯。（香港星島日報）資深港星高雄（原名何耀深）入行逾半世紀，今年79歲的他曝光最新照片，雖然白髮蒼蒼但氣色不錯。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕79歲資深港星高雄（原名何耀深）入行逾半世紀，從小熱愛武術，1968年參加邵氏特技訓練班，從龍虎武師、替身轉為演員，高雄近年在中國發展甚少在香港露面。

資深港星馮素波近日在小紅書上傳一則專訪高雄影片，馮素波以「高雄老婆調侃他像通緝犯？」標題，引起網友好奇。

港媒爆料，高雄年輕剛和老婆相識時，還被誤認為是通緝犯。（香港星島日報）港媒爆料，高雄年輕剛和老婆相識時，還被誤認為是通緝犯。（香港星島日報）

在馮素波曝光影片，一頭白髮加白鬚的高雄雖然身形纖瘦，但精神不錯，兩人大談1970年前後邵氏開拍不少電影，高雄是在同一時期入行，回憶當年金馬影帝狄龍非常帥氣，高雄誇狄龍是「香港著名美少年」，試鏡後很快被簽約。

馮素波回憶自己入行後期才認識高雄，她笑問高雄當年是否帥氣時，高雄自嘲：「沒有沒有沒有，我認識老婆時，她都說我很像旺角警局門口貼的通緝犯照片的其中一人。」

高雄為邵氏龍虎武師出身，其後轉當演員，憑《精武門》一炮而紅。（香港星島日報）高雄為邵氏龍虎武師出身，其後轉當演員，憑《精武門》一炮而紅。（香港星島日報）

高雄曾演出香港資深導演徐克在佳藝電視成名作品《金刀情俠》，其後轉投麗的電視及TVB，演出《天龍八部》、《新紮師兄1988》、《蓋世豪俠》等港劇，1989年11月轉投亞洲電視（原麗的電視）演出《中華英雄》、《碧血青天楊家將》、《再造繁榮》、《精武門》，1996年為了讓下一代有較好教育環境移居加拿大溫哥華。

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