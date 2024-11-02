《咒術迴戰》日本才子露面！金音獎最佳新人得主是他

〔記者陽昕翰／台北報導〕第15屆金音創作獎今晚在北流登場，饒舌歌手阿跨面以《心》勇奪最佳新人，感動表示：「感謝評審頒給我這個獎，希望我是老人的時候還是最佳的。」ØZI 與落日飛車合作的歌曲《SEX TAPE》則拿下最佳節奏藍調歌曲。

第15屆金音創作獎頒獎典禮，饒舌歌手阿跨面以《心》勇奪最佳新人。（記者陳奕全攝）

演唱動漫《咒術迴戰》第2季「懐玉‧玉折」片頭曲的日本音樂才子Tatsuya Kitani是本屆金音獎頒獎人與表演嘉賓。

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日本音樂才子Tatsuya Kitani出席金音創作獎。（必應創造提供）

首次來台表演的Tatsuya Kitani，現身就以中文與媒體打招呼，「大家好，我是Tatsuya Kitani！請多多指教。」

Tatsuya Kitani透露，這次快閃來台灣，先吃了一直心心念念的炒飯，很開心一抵台就先完成這個願望。

日本音樂才子Tatsuya Kitani出席金音創作獎表演。（記者陳奕全攝）

Tatsuya Kitani期待未來能與台灣的音樂人合作，「台灣有很多音樂類型，在受邀金音獎之前就知道很多台灣樂團的樂團，也希望大家能多多聽我的歌。」透露學生時代就聽了過大象體操、我是機車少女 I'm Difficult、Virgin Vacation、ASC、LÜCY、海豚刑警的作品。

鄭宜農、李瀧在金音創作獎搭檔共演。（記者陳奕全攝）

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