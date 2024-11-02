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娛樂 音樂

伍佰驚喜露面！頒發金音特別貢獻獎 才開口全場笑了

伍佰驚喜現身頒獎。（記者陳奕全攝）伍佰驚喜現身頒獎。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕伍佰今晚現身金音獎頒獎典禮，搖滾天王不改酷樣，頒獎前悠悠地說：「那個詞很多，很多我用念的，背不起來，頒獎很難。」隨後拿起小抄開始頒獎，全場觀眾笑翻。

伍佰驚喜現身典禮，是要頒發特別貢獻獎，為得主「大團誕生The Next Big Thing系列活動」增添榮耀。

伍佰表示：「我在11年前就和很多從街聲及『大團誕生』裡出現過的樂團，在Legacy的舞台上一起演出過，當時認識的很多人：比如皇后皮箱的卡菈，當時的法蘭黛的法蘭，還有南瓜妮的鼓手一根，現在他們都還在表演，而且還跟我一起合作我的搖滾歌劇『成功之路』。11年前的那個晚上，我在舞台上說『寫歌是一件很好的事，玩音樂是一件很笨的事，但是我喜歡這樣的事』。」

楊大正是本屆金音創作獎的評審團主席。（記者陳奕全攝）楊大正是本屆金音創作獎的評審團主席。（記者陳奕全攝）

提到大團誕生已經成立15年，伍佰感謝幕後的工作人員，「這麼一件很好，很喜歡但也很笨的事，竟然默默做了15年了，很多從這裡出發的人到今天還留在這個舞台上，甚至15年來工作過的幕後人員，也還在這個舞台上，一起成長，這是這件事最美最棒的地方。」

伍佰驚喜現身頒獎。（記者陳奕全攝）伍佰驚喜現身頒獎。（記者陳奕全攝）

伍佰最後喊話，這就是音樂人的「成功之路」，「你在參加的時候還沒有人知道你，但你不走過這個過程，永遠不會知道你未來的路在哪裡。而我認為，只要你還在走，就是成功了。希望這件很笨但很喜歡的事，可以繼續走下去，讓更多的年輕樂團，有機會被更多人看見。」

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