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娛樂 電視

苗可麗雜貨店鬧脾氣 楊祐寧「神來一筆」眾人傻眼

曾沛慈（右）在《太太太厲害》有個最帥魚販老公楊祐寧（左）。（八大電視提供）曾沛慈（右）在《太太太厲害》有個最帥魚販老公楊祐寧（左）。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾沛慈在八大動作影集《太太太厲害》與魚販楊祐寧飾演夫妻，她劇中與老公的相處，以及和婆婆苗可麗的婆媳過招，三人間的喜劇強度讓《太太太厲害》火花四射。

曾沛慈在《太太太厲害》與苗可麗上演婆媳過招。（八大電視提供）曾沛慈在《太太太厲害》與苗可麗上演婆媳過招。（八大電視提供）

曾沛慈形容苗可麗不同於戲劇上不苟言笑的形象，私下像天使一般，她透露三人的對手戲穿插很多即興演出。回想起有場在雜貨店主景的戲，婆婆苗可麗在鬧脾氣，正當大家不知如何是好時，楊祐寧突然拿出一條女性內褲往曾沛慈身上丟，當下讓她超傻眼，曾沛慈笑說：「好在那內褲是新的，但也因為劇本裡沒有，當下我就真的笑出來，一秒出戲變回曾沛慈。」

楊祐寧在《太太太厲害》有多場即興演出。（八大電視提供）楊祐寧在《太太太厲害》有多場即興演出。（八大電視提供）

該劇以喜劇手法包裝，探討婚姻、親子、婆媳等議題，隋棠表示：「劇中三對夫妻都有各自的課題，那些課題都是我們身邊常常會遇到的，所以我覺得看這部劇可以讓人自省，學到很多。」而她自己最大的收穫，就是對孩子的關愛要放輕鬆，王陽明也分享：「劇中角色跟老婆的問題，就是現實生活中每對夫妻都會遇到的，為了家庭誰要付出更多？ 犧牲更多？我覺得滿真實的。」《太太太厲害》113起，每週日晚間8點在八大戲劇台播出。

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