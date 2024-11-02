劉德華紅40年「幾乎零負評」 老粉絲曝2特質

1名網友分享，聽說劉德華幾乎零負面評價，好奇詢問「當年真的很紅嗎？」，貼文曝光引起眾多網友討論。（台灣映藝提供）

〔即時新聞／綜合報導〕「華仔」劉德華昨晚唱完小巨蛋演唱會，今中午重返舞台補辦受颱風影響場次。1名網友分享，聽說劉德華幾乎零負面評價，好奇詢問「當年真的很紅嗎？」，貼文曝光引起眾多網友討論，有人直呼「印象當年男粉人數不亞於女粉」。

這名網友於「批踢踢實業坊（PTT）」發文，內容提及約20年前，在八卦版一堆人在「神」劉德華，「聽說以前在ptt，只要是劉德華文章，好像幾乎是零負評，當年華神真的那麼強嗎？」原PO稱因他沒有參與那年代，進一步提問「華神，當年真的很紅嗎？」

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PO文曝光後，許多鄉民相繼留言，有人回說「算是幾乎零負評藝人，形象很好非表面零負評，也很照顧歌迷，會私下跟歌迷認真聚會」、「謝謝你的愛、世界第一等，紅到爆」、「很紅啊，四大天王」、「印象當年男粉人數不亞於女粉」、「應該是1991年至1998年的時候，當時最像巨星級」。

據了解，劉德華於1981年出道，1990年代獲封為香港樂壇「四大天王」之一，2次獲得金馬獎最佳男主角奬。

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