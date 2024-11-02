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娛樂 最新消息

劉德華厲害了！吳申梅當總裁老公面前噴淚：他感覺要哭了

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅「集郵」天王追星成功，今年看完「歌神」張學友的演唱會後，昨天與總裁老公Eric到小巨蛋朝聖「華仔」劉德華的演唱會，更被感動到紅了眼眶。

吳申梅與老公Eric。（吳申梅提供）吳申梅與老公Eric。（吳申梅提供）

華仔舉辦第一場「今天...is the Day」巡迴演唱會，首日有許多藝人到場朝聖，吳申梅受訪分享心得，直呼：「太超值了，Eric跟我完全都沒有聽過劉德華的演唱會。」心情格外興奮。

吳申梅透露，「華仔真的是超級天王！看完演唱會今後更愛他。」對於華仔賣力演出到最後，還站上去升降舞台與歌迷互動，「都好替他擔心，很怕他會跌倒。」認為天王非常敬業。

吳申梅現身小巨蛋朝聖劉德華演唱會。（吳申梅提供）吳申梅現身小巨蛋朝聖劉德華演唱會。（吳申梅提供）

至於最愛哪些歌曲？吳申梅最愛《忘情水》、《練習》等經典情歌，「華仔唱得太深情了，他感覺要哭了，我也跟著眼眶紅！」還有聽到台語歌《世界第一等》，現場氣氛又有了反轉，「歌迷一起站起來唱，很感動。」

吳申梅的老公Eric是香港人，昨天專程飛來台灣朝看演唱會，「這幾天我老公有工作，可是再怎麼樣都要搭飛機一起過來看。」Eric對於華仔的粵語歌曲如數家珍，其中最愛聽《他的女人》，覺得非常浪漫。

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