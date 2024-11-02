（影音）林思宇約砲暈船了！ 混血天菜羞曝：體力快被榨乾

白梓軒在《妮波自由式》讓砲友林思宇暈船，宛如《慾望城市》中的Mr.Big。（紅杉娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕莊凱勛、林思宇、陸夏、張書豪參與的影集《妮波自由式》1日首播，主打「可以色色的紓壓愛情性喜劇」，前三集就突破台劇尺度天花板，演員真露點清晰無碼，面對驚人尺度與議題，四人接演態度都是二話不說，用實際行動表達對議題的支持，讓監製直呼：「太感人了！」

知名創作者福福賈許二三事（左、右）在《妮波自由式》本色演出，與張景嵐（中）有對手戲。（紅杉娛樂提供）

在林思宇飾演的肉食女Pony帶領之下，與純情小白兔小志（張書豪飾）以及高冷系海后阿軒（陸夏飾）三人共同在Mama（莊凱勛飾）開設的AS酒吧中經歷了各種前所未有的「結婚」體驗。Pony在約砲過程被砲友叫老婆；小志則是抽到好友婚禮的捧花後想婚了頭，頻頻暗示男友馬克應該主動求婚；阿軒則是看上了飯店招待同志新婚的好康優惠而與剛認識的網友登記結婚，三人荒唐的感情事，最終竟演變成堵人釘孤枝、腦洞大開的「動作場面全武行」，而莊凱勛所假扮的地痞流氓更是一拳將陸夏打成熊貓，陸夏為離婚初嚐皮肉之痛無怨尤。

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張書豪（右）在《妮波自由式》抽到婚禮的捧花後想婚，頻頻暗示男友邵翔（左）應該主動求婚。（紅杉娛樂提供）

陸夏（右）在《妮波自由式》看上了飯店招待同志新婚的好康優惠，與剛認識的網友登記結婚。（紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》全劇充滿了機智幽默的在地日常對白，從「伴娘費金紙燒給你」、「行天宮收一下」到「牛娘找汁男」等等，葷腥不忌又十足本土化，透過四位角色演繹出真實、大膽、滿載現代娛樂感的精彩性喜劇。尤其以設定為死黨閨密的Pony、小志、阿軒，三人之間你來我往的嘴賤毒舌最具亮點；小志在劇中被阿軒調侃是「逼婚的花癡」，憤而回嗆「難道女同都這麼亂」，阿軒更是不甘示弱回嗆「開三小地圖砲」，活靈活現地呈現男同志與女同志的天敵戰爭。有網友驚呼「這台詞簡直100% 忠實呈現跟圈內朋友私底下的相處」。而由國民姑姑海裕芬在戲中戲惟妙惟肖地「還原」星座占卜「唐國師」扮相，驚喜畫面也令網友們噴飯。

劇中針對開放式關係議題的討論，透過小志與Pony大量的對白，反映了時下年輕男女的新型態情感價值觀，在異性戀女性用「性解放」表達不願被社會框架所限制的當下，同性伴侶反而對「忠貞」更加嚮往。這些精彩辯證都代表了新世代各種情感價值觀的各自表述，將圍繞著流連AS酒吧的三人組合，赤裸地精彩呈現。

網紅泰辣將之前結婚的氣勢拖尾婚紗穿入劇中，大力相挺《妮波自由式》。（紅杉娛樂提供）

除了演員裸露尺度突破之外，《妮波自由式》前衛大膽的議題也吸引無數圈內知名網紅熱情客串並本色演出，包含YouTuber界的「皇后娘娘」泰辣、知名創作團體福福賈許二三事，而泰辣更是將自己的婚紗穿入戲中、大力相挺。劇組更跨海請到中英混血型男白梓軒飾演，為了演活女主角Pony心中的暈船對象，同時又能讓廣大異性戀女性觀眾雌激素暴增的極致天菜，白梓軒在螢幕前將電眼開到最高，暈倒一片劇組人員，他私下笑著透露：「跟Pony有許多親熱戲，體力都快被她榨乾了。」

「國民姑姑」海裕芬在《妮波自由式》有許多扮相，驚喜畫面令網友噴飯。（紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》11月1日起，每週五晚間9點於Hami Video、MyVideo、friDay影音聯合播出，GagaOOLala於11月8日上架一至五集、11月22日上架六至十集。

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