晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

楊冪撩功有多強？ 阮經天凍未條「全身酥麻」急喊停

阮經天（右）在《扶搖》的撩妹技巧，來自楊冪（左）傳授指導。（八大電視提供）阮經天（右）在《扶搖》的撩妹技巧，來自楊冪（左）傳授指導。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕阮經天首演古裝電視劇《扶搖》，他第一次古裝女神楊冪合作，劇中兩人結識並肩作戰，合力平息內亂。遇到情感對戲，楊冪竟成了阮經天的撩妹技巧老師，還被笑指：「我頭一次在戲裡面教男主角怎麼來撩我。」有感戲裡的阮經天撩妹技巧有待加強，楊冪一度擔心他這樣會找不到女朋友。

阮經天（左）首演古裝劇《扶搖》與楊冪（右）合作。（八大電視提供）阮經天（左）首演古裝劇《扶搖》與楊冪（右）合作。（八大電視提供）

然而阮經天向楊冪討教的結果，沒想到卻讓自己全身起雞皮疙瘩，從腳底麻到頭頂，阮經天笑說他趕緊要楊冪停止，因為擔心換自己上場後會撩不動對方。阮經天曾坦言，因為楊冪才接下《扶搖》的演出，但兩人第一次接觸其實是拍攝廣告作品，當時楊冪讓他留下非常深刻的印象，原因是阮經天對不熟的人會很客氣，他解釋：「其實是某種的保護色跟不安全感。」所以兩人第一次見面時，阮經天跟楊冪打招呼，講了一句「初次見面，請多指教。」但楊冪豪爽回應他，不用那麼客氣，當下見識到一個女孩子比他來得大方，也讓他覺得楊冪是個很特別的女生。

阮經天在《扶搖》飾演天權國太子長孫無極，與楊冪飾演的扶搖相愛相殺。（八大電視提供）阮經天在《扶搖》飾演天權國太子長孫無極，與楊冪飾演的扶搖相愛相殺。（八大電視提供）

楊冪在《扶搖》平息內亂之際，也揭開自己的身世之謎。（八大電視提供）楊冪在《扶搖》平息內亂之際，也揭開自己的身世之謎。（八大電視提供）

《扶搖》描述飾演扶搖的楊冪，機緣巧合下學會武功「破九霄」，開啟了身上的五重封印，為了尋找解除身上封印方法和維護正義，展開五洲歷險之旅，在途中與阮經天飾演的長孫無極相愛相伴，兩人合力平息太淵內亂，同時也揭開自己的身世秘密。楊冪提及在戲裡她嘗試高達9種不同的身分變換，非常過癮，也破了她一部作品詮釋不同角色的紀錄。《扶搖》11月3日起每週日晚間十點於八大第1台播出。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中