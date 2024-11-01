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葉元之指「劉德華是中國香港人」 網噴：應該管制歐陽家族

天王劉德華今在小巨蛋舉行演唱會。（本報資料照，台灣映藝提供）天王劉德華今在小巨蛋舉行演唱會。（本報資料照，台灣映藝提供）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港天王劉德華昨（31）原本欲照原定計畫在台北小巨蛋舉行演唱會，引來民進黨立委王定宇不滿，認為北市府應該直接要求取消，並指出人民基本安全更重要。國民黨立委葉元支接受媒體人朱凱翔訪問時，則表示：劉德華本來就是中國香港人。

立委王定宇擔心颱風天粉絲前往演唱會有安全疑慮。（本報資料照）立委王定宇擔心颱風天粉絲前往演唱會有安全疑慮。（本報資料照）

天王開唱遇上康瑞颱風，打亂一切行程，葉元之接受媒體人朱凱翔《誰來早餐》節目訪談時，嘲諷王定宇身為台南市立委，應該著重監督中央政府，沒想到他卻從外太空批評到行天宮，末了還說：「到底關你屁事啊！」

葉元之上媒體人朱凱翔《誰來早餐》，指出劉德華是「中國香港人」。（本報資料照）葉元之上媒體人朱凱翔《誰來早餐》，指出劉德華是「中國香港人」。（本報資料照）

雖然昨天颱風打亂劉德華演唱會，今（1）晚劉德華跟大批劉太太順利在台北小巨蛋度過美麗的夜晚。根本沒人管劉德華是不是「中國香港人」，也有網友表示，葉元之特別指正王定宇並稱劉德華是中國香港人，也是管到海邊，讓人不懂，留言：「劉德華最少他不是台灣人，應該是要管制背叛中華民國台灣的藝人才對，譬如說：歐陽家族」。

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