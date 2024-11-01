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黃曉明女友慘了！嗆完蔡依林 轉頭又得罪「香港天后」

黃曉明（左）女友葉珂頻頻失言。（本報合成圖，翻攝自微博）黃曉明（左）女友葉珂頻頻失言。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者張釔泠／綜合報導〕黃曉明自從「官宣」中國網紅葉珂為女友後，葉珂的奇葩言論頻頻被挖出來，除了曾批伍佰的歌「猥瑣」，嗆陶喆與蔡依林的《今天你要嫁給我》是「丟人曲目」，日前就連楊千嬅也中鏢，網友直虧，「這是要得罪所有演藝圈嗎？」、「曉明哥不容易啊。」

葉珂又被嘲得罪楊千嬅。（翻攝自微博）葉珂又被嘲得罪楊千嬅。（翻攝自微博）

葉珂日前在直播時，有網友要求她唱幾句粵語歌，葉珂馬上就唱了楊千嬅的《飛女正傳》，但是轉頭又和網友強調，這首歌的原唱是楊千嬅，「你們去下載吳雨霏版本的。」當場又戳到了楊千嬅。

葉珂又被嘲得罪楊千嬅。（翻攝自微博）葉珂又被嘲得罪楊千嬅。（翻攝自微博）

對於葉珂的行徑，網友笑虧：「不聽原版要聽翻唱，葉珂這是明晃晃的拉踩嗎？」葉珂這陣子成為全網群嘲的對象，黃曉明也受到影響，10月25日他在微博為自己的電影《戴假髮的人》定檔宣傳，網友紛紛酸：「電影就不看了，看你女友的戲就夠了」、「這電影有40%的科技嗎？」、「晚年不保了，找了一個活寶」。

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