電視台施工害重摔！主播陳雅琳驚傳跌地不起「嚴重傷勢曝光」

主播陳雅琳。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕華視當家主播、主持人陳雅琳新聞資歷豐富，在康芮颱風襲台期間敬業播報，不過卻突然曬出右手被加固型護腕保護的照片，引發許多網友留言關心狀況，對此她也親自吐露詳細傷勢，心情更因此頗為憂鬱。

主播陳雅琳因施工單位未放置警語，不慎在公司重摔倒地造成骨折。（翻攝自臉書）

陳雅琳昨（31日）透露公司在進行打蠟作業，不過施工單位區卻沒有設任何警示標誌，走廊地上鋪上滿滿的透明蠟油，她不慎一腳踩上便立刻重摔倒地，且久久無法起身，並且渾身沾滿蠟油，「忍痛執行完工作後就醫，傷勢複雜，又從復健科轉診到骨科，結論是：骨折＋韌帶軟骨撕裂傷…..」

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由於傷到慣用手右手，陳雅琳在生活上變得超級不方便，包含刷牙、換衣服、洗澡、洗頭、開車、吃飯等都成問題，讓她感慨道：「心情頗blue，覺得有些憂鬱……唉！施工的SOP真的要做到，該作為而不作為，遺憾就造成了！醫生說 要復原「至少三個月」，這回真的傷筋動骨了。」

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