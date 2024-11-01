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娛樂 音樂

周興哲不藏了！為愛妻半夜不睡 凌晨兩點親送出門

周興哲（《COSMOPOLITAN.COM》提供）周興哲（《COSMOPOLITAN.COM》提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕周興哲進入歌壇十年，從18歲出道至今，對音樂的初心未曾改變，他受雜誌訪問時表示：「我在留學的時候滿孤單的，希望我的音樂讓大家聽的時候，不要感到孤單，可以被安慰到。我覺得我做到了，那要如何維持？就是持續的創作，持續推出新專輯，繼續做出感動人的好作品。」

暌違4年，周興哲將發行新專輯，「第一主打叫〈巴黎的夜晚走走〉，是一首R&B，是讓人很有精神的歌。」靈感就來自於巴黎，除了因為工作常去，也和他很喜歡的一部電影《Midnight in Paris午夜巴黎》有關。

新專輯中，周興哲希望能傳遞不同的愛情觀，在老靈魂的他看來，現代人的愛情有哪些特點？他沉思了一會說：「可能沒有很快樂。現在的愛情觀，被social media（社群媒體）影響很多，太過速食戀愛，很難找到一個穩定幸福的愛情。我追求的還是那種，簡簡單單，在一起很幸福的愛情。」

周興哲（《COSMOPOLITAN.COM》提供）周興哲（《COSMOPOLITAN.COM》提供）

從懵懂大男孩到人夫、人父，對於周興哲來說，愛情關係中，最重要的是彼此要快樂，並且能夠幫助對方成長、成為更好的人，他找到了「the one」，「一切都讓我感到很自在、很幸福，我也可以更專心把家庭、工作照顧好，做我想做的事。」

是否適應了全新身分與生活？他說：「我慢慢的適應了。我覺得當爸爸這件事，跟當媽媽不一樣。因為媽媽有懷孕的過程，整個過程，她會第一時間有感觸，但父親要學習的是更多的patience（耐心），很多的耐心和理解。」透露這個過程讓他快速的成長，但非常幸福，他會盡量把時間都排給家人，在家庭生活中的周興哲，明明自己早上6點就有工作，但仍然願意在凌晨2點起床，先送老婆出門妝髮。

除了新專輯，周興哲主演的戲劇《來！金來號》也備受關注，他分享：「拍這部戲真的讓我打開了很多演技上的挑戰，非常喜歡演戲，但拍戲真的不容易，也很辛苦，要投入很多的情緒，有時候突然要你哭，或是笑，心情上很多轉折變化，不簡單。」周興哲笑說：「我覺得像是打開了另一扇門。」

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