曾國城沒敲金鐘怕金馬落空「太糗」 走紅毯不減肥怕浪費

導演林書宇（左）和曾國城一同出席《小雁與吳愛麗》媒體訪問。（牽猴子提供）

〔記者許世穎／台北報導〕入圍金馬獎8項大獎的台片《小雁與吳愛麗》今（1）舉行記者會，導演林書宇和入圍最佳男配角的曾國城一同出席，曾國城笑說現在開始焦慮，全因被朋友祝福「先敲鐘再騎馬」，「但鐘沒敲到，如果最後馬也找不著！太糗了！」

曾國城說前年曾以廠商身份參加過金馬酒會，「坐在那裡就覺得參加金馬的就是不一樣，很有儀式的地方，沒這麼多張牙舞爪的人。」提到以入圍者身份步上金馬紅毯，他透露日前在台北時裝週遇到設計師周裕穎，對方想為他設計不一樣的紅毯造型，但目前仍在討論中，但嚴肅表示絕對不可能減肥，「我都努力這麼久了，吃這麼胖了！減肥太浪費了。」

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曾國城手比著八，代表《小雁與吳愛麗》金馬獎8項入圍。（牽猴子提供）

雖然終於入圍金馬獎，曾國城說入圍對自己來說是很大的激勵，「我那段裸露的鏡頭真的謝謝導演沒有停留太久」。他表示導演王小棣很早期就找過他拍戲，這次會接演是因為出道多年想為客家做點事情，同時演戲也是他自己一直以來發下的宏願：「舞台劇是我長久在做的，未來節目也不用主持這麼多，今年到了頂峰有點太飽合了，但戲劇可以換不同的態度樣子，讓大家認識我。」

導演林書宇（左）和曾國城一同出席《小雁與吳愛麗》媒體訪問。（牽猴子提供）

颱風康芮昨天襲台，曾國城形容真的是這幾年最強，「我昨晚錄完《女王大人》之後，去台視錄一個金馬入圍者的專訪，結束一出來風雨好像侏羅紀，很多樹攔腰斷掉了，晚上大概十點半，看我們家外面的大樓會晃，晃了好像三級地震這樣。」更說家中有扇窗忘了關，差點被風吹到拉不回來，「真的是百密一疏！」《小雁與吳愛麗》持續在台上映中。

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