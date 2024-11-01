澎恰恰遭爆台下罵王彩樺「妖魔鬼怪」！得獎後狂感謝許效舜曝內情

許效舜（左）、柯大堡為2024鬥陣趣推廣大使。（記者王文麟攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「2024鬥陣趣」由國立台北戲曲中心主辦，今年邁入第四年，許效舜跟柯大堡擔任活動大使，今（1）日出席記者會推廣活動，而許效舜日前以《超級夜總會》與澎恰恰、苗可麗一起拿下綜藝節目主持人獎，他也透露澎恰恰得獎後鬆了一口氣，並形容「像一個人潛水很久，終於可以露出水面呼吸」。

許效舜透露澎恰恰得獎後鬆了一口氣。（本報資料照，記者王文麟攝）

許效舜表示，澎恰恰很努力要面對問題、解決債務，「得獎後他鬆口氣，至少上天有眷顧他、有被鼓勵到，畢竟有問題自己要面對，認為上天有給她機會，讓他更願意加油去完成虧欠別人的這些事情。」

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許效舜說澎恰恰感謝王彩樺、楊繡惠豐富節目生命。（記者王文麟攝）

許效舜也笑說，澎恰恰曾在背後罵王彩樺、楊繡惠在那邊演什麼「小姐扶欄杆」，都是依些妖魔鬼怪，怎麼會得獎？「結果得獎後都在感謝她們，豐富了節目的生命。」

柯大堡則說許效舜拿獎是對在地文化的肯定，「我們常說的『越在地越國際』有時候變成只是口號，但這是舜哥得獎給了我們很大的鼓勵，原來我們深根在台灣、圍繞著各神明的生命力，是可以站到電視圈最高殿堂。」

柯大堡認為許效舜拿獎是對在地文化的肯定。（記者王文麟攝）

而今年將在11月9日於士林台灣戲曲中心舉辦的「2024鬥陣趣：神龍派對」，活動以「龍」為主題，集結全台20組團隊。

許效舜提到這是不只有廟宇團體，還有各級學校都有隊伍參加，「向下扎根的力量不容小覷，薪火相傳的力量是很強大的」他們也希望能夠透過活動展現台灣傳統文化之美，柯大堡表示：「我覺得『民俗即生活』，日常就是這樣的生活型態，大家會感覺到喜氣、民俗跟生活融為一體。」

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