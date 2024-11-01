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娛樂 歐美

（影）尷尬了！時尚先鋒海蒂克隆年度造型 又慢又撞款

海蒂克隆今年的萬聖節造型意外和美國女歌手撞款。（翻攝自IG）海蒂克隆今年的萬聖節造型意外和美國女歌手撞款。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾經是最知名維密天使也曾在TLC主持《決戰時裝伸展台》的德國前名模海蒂克隆（Heidi Klum）一職是時尚界的意見領袖，她趁著萬聖節參加了第23屆萬聖節派對，同時揭曉她精心準備的萬聖節造型。選擇扮演E.T.的她卻被挖出和人撞款，因為美國黑人女星賈奈兒夢內（Janelle Monae）早就搶先一步曾經以E.T.造型曝光。

海蒂克隆版的E.T.，雖然充滿特色但比他人慢。（翻攝自IG）海蒂克隆版的E.T.，雖然充滿特色但比他人慢。（翻攝自IG）

海蒂克隆曾經是時尚圈最重要的意見領袖之一，現在雖然減少在螢光幕前曝光的機會，但每年萬聖節的造型都受到許多時尚界名流注意，也被稱為「萬聖節女王」。

今年海蒂克隆選擇打扮成E.T.，而且不忘加上時尚元素，她辦的E.T.穿著透明花卉圖案吊帶裙，還戴著與真髮相似的金色假髮與黑色圓頂禮帽。

美國女星賈奈兒夢內搶在海蒂克隆前先曝光自己的E.T.造型。（翻攝自IG）美國女星賈奈兒夢內搶在海蒂克隆前先曝光自己的E.T.造型。（翻攝自IG）

海蒂克隆為了堅持到最後一秒才肯讓造型曝光，導致意外與美國女星賈奈兒夢內撞款。賈奈兒夢內曾經演出《關鍵少數》、《月光下的藍色男孩》，這次她也裝扮成E.T.模樣，且和電影原著還原度超高，引起外界注意。

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