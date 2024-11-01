（影）20歲女兒容貌神複製！ 黃尚禾曝李千娜是虎媽收告狀：壓力大

〔記者李紹綾／台北報導〕李千娜3月產下一子，升格當3寶媽，兒子Yellow已7個月大，她已全面復工，今（1日）出席唐氏基金會「愛不囉唆」北車店開幕記者會，和唐寶寶們溫馨互動。受訪透露20歲的大女兒有意朝演藝圈發展，有過幾次試鏡機會，她招認對女兒很嚴厲，沒想到女兒竟偷偷跟老公黃尚禾告狀：「媽媽給我很大壓力。」讓她哭笑不得。

李千娜（右）的20歲大女兒有意進闖盪演藝圈。（李千娜提供）





李千娜談到，大女兒對於表演很有興趣，「她如果喜歡可以支持，但順其自然，不太確定適不適合她。」透露女兒有去上黃尚禾開的表演課，被問有家人關係，老公是否手下留情？她說：「就正常訓練，但因為是家人還有多一點愛。」至於有無問過老公，女兒的資質好不好？她坦言還需要一些時間努力。

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愛不囉嗦北車店開幕；李千娜（左起）、唐氏症基金會董事長女兒妙妙、董事長林正俠。（記者陳奕全攝）

李千娜透露，女兒已有去試鏡過幾次，但她希望女兒憑自己實力，加上不想頂著「李千娜女兒」頭銜出道，所以都是以素人身分去試鏡，但因母女實在長得太像，有一次女兒試鏡表演唱歌時，雖未表明身分，但導演還驚呼：「妳跟李千娜好像喔！」

李千娜對女兒管教嚴格。（記者陳奕全攝）

李千娜表示，「我是個非常吃苦耐勞的人，所以對她很嚴格，如果發現她不像我這麼積極就會生氣，我會覺得妳根本不想要，如果這樣要我付出什麼，我會覺得很浪費。」然而女兒的個性和她一樣堅強，不輕易掉淚，但卻有私下告訴黃尚禾，「媽媽給我很大壓力。」她說會和女兒分享自身經驗，目的就是要讓女兒知道，當藝人不是一件容易的事，機會也不是輕易可以獲得，「不然她會不珍惜。」

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