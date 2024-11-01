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李政宰回歸《魷魚遊戲2》！警告玩家：我們全都會死

李政宰回歸《魷魚遊戲2》，身為過來人的他警告其他玩家，卻反遭嗆聲。（Netflix提供）李政宰回歸《魷魚遊戲2》，身為過來人的他警告其他玩家，卻反遭嗆聲。（Netflix提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓劇《魷魚遊戲》在今天（1日）於2024義大利盧卡國際漫畫節釋出第2季正式前導預告，揭開了全新一季的面貌，延續上一季的驚險刺激，第2季將充滿新遊戲、更高的賭注以及扣人心弦的懸疑感，讓全球觀眾不寒而慄。

李政宰再次回歸飾演成奇勳（編號456），他以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，下定決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相，所有人再次回到熟悉的迷宮階梯，並進入到「一二三，木頭人」的遊戲場地。然而當第一場遊戲開始時，令成奇勳感到熟悉的聲音再次響起「一二三，木頭人」，成奇勳警告大家「別動！」不過他善意的警告卻被其他玩家忽視，開始懷疑起他的意圖。

《魷魚遊戲2》李政宰要所有玩家離開這裡。（翻攝自YouTube）《魷魚遊戲2》李政宰要所有玩家離開這裡。（翻攝自YouTube）

一名女玩家身上有隻蜜蜂，被T.O.P.一提醒後花容失色，而下一秒即因違反遊戲規則遭到淘汰，此一舉動迅速讓其他玩家認清遊戲真正的目的，可想而知的是只要移動的玩家就將面臨被淘汰的下場。

T.O.P.在《魷魚遊戲2》稱女玩家身上有蜜蜂，害得對方被淘汰出局。（翻攝自YouTube）T.O.P.在《魷魚遊戲2》稱女玩家身上有蜜蜂，害得對方被淘汰出局。（翻攝自YouTube）

第一場遊戲結束後，所有玩家再度分成「O」、「X」兩派，雙方展開激烈爭吵，而受不了的成奇勳在場中央大叫：「我以前就玩過這些遊戲了！要是再玩下去，我們全都會死」。但他的言論馬上被其他玩家質疑：「你如果真的玩過，那又何必回來？」其他玩家隨即大喊著：「再來一局！」

而由李炳憲飾演的神秘人「代表人物」，即在螢幕後默默監看著這一切，但這個角色的真正動機依然是個謎團。魏嘏雋飾演的警察黃俊昊也將再次登場，並繼續追查整場遊戲的真相。

《魷魚遊戲》本次在在歐洲最大的動漫展會「盧卡國際漫畫節」上，與眾多粉絲一同搶先目睹《魷魚遊戲》第2季正式前導預告，更能親眼見到李政宰、魏嘏雋和黃東赫導演的驚喜亮相。

時完是《魷魚遊戲2》玩家之一。（翻攝自YouTube）時完是《魷魚遊戲2》玩家之一。（翻攝自YouTube）

由導演黃東赫創作的《魷魚遊戲》自2021年播出後迅速成為全球轟動之作。歷經長達12年的構思與籌備，影集僅僅在12天內即成為Netflix有史以來最受歡迎的影集。該劇成功引起全球關注與討論，連續9週蟬聯Netflix全球非英語影集Top 10榜單，並創下多項艾美獎的歷史紀錄。《魷魚遊戲》第2季將於12月26日於Netflix上線。

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