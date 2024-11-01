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家寧走不出情傷！走鐘獎後台「嘴唇顫抖」哽咽談分手原因

家寧（左）在走鐘獎後台接受薔薔（右）訪問，談到分手話題幾度講不出話。（翻攝自YT）家寧（左）在走鐘獎後台接受薔薔（右）訪問，談到分手話題幾度講不出話。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕百萬YouTuber「眾量級」的Andy、家寧日前宣布分手，並各自開設新頻道，上個月出席走鐘獎，在後台被薔薔訪問，談到感情狀況，她哽咽表示花很多時間療傷，令不少網友心疼。

薔薔日前在YouTube頻道上傳2024走鐘獎幕後訪問，其中她請家寧公開一個秘密，家寧起初有點難以啟齒，接著用雙手摀著胸口表示「眾量級暫時停更了，結束播出」，被問到什麼時候會再發片，家寧停頓了一下，才嘴唇顫抖並哽咽地說「因為我們的感情結束了」。

家寧坦言花了很多時間走出情傷。（翻攝自YT）家寧坦言花了很多時間走出情傷。（翻攝自YT） 

薔薔隨即安慰家寧「一定會找到更好的」，得知薔薔結束過很多段戀情時，家寧也立即詢問對方如何走出情傷，並再次用顫抖的聲音表示「我…我是花了很多時間」，對此，薔薔也提醒她，「我覺得妳要出去不同的地方，去看不同的男生，這時候妳必須要去做很多回歸到妳自己身上的事」，一席話聽得家寧眼眶泛紅。至於被到問到分手原因，家寧則語帶保留的表示「之後會說」。

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