晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

莊凱勛颱風天收「想色色」露骨私訊 「性慾變食慾」對話記錄曝光

莊凱勛。（記者胡舜翔攝）莊凱勛。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘迷你劇戲王」莊凱勛時常透過社群分享日常，昨（31日）透露夷期受到一名生網友私訊「色色的」訊息騷擾，他分享兩人的對話截圖，直喊：「遇到這種，我真的白眼翻到後腦勺。」還附上3個翻白眼的表情符號。

莊凱勛談到，該名網友不分日夜，經常傳訊表達「想色色」，坦言每次收到訊息都會覺得「那快去啊，跟陌生人報告幹嘛，是要我幫妳計時膩？」這幾個月來，他都選擇冷處理，無奈還是不堪其擾，然而昨天放了颱風假，「我決定跟她聊聊，希望能協助到她一直想色色的念頭。」

莊凱勛收到想「想色色」的網友露骨私訊。（翻攝自臉書）莊凱勛收到想「想色色」的網友露骨私訊。（翻攝自臉書）

莊凱勛收到想「想色色」的網友露骨私訊。（翻攝自臉書）莊凱勛收到想「想色色」的網友露骨私訊。（翻攝自臉書）

莊凱勛向該名網友喊話：「希望妳不要再一直傳『想色色』給我了，我很愛我老婆，妳想怎麼色趕快去色不用跟我報告，乖…不然….下次就不幫妳馬賽克了嘿。」他其實很擔心對方的狀況，還建議可以去看醫生，之後不忘為自己演出的戲宣傳，「或…去看電影、影集《鬼們之蝴蝶大廈》、《妮波自由式》都好，明天颱風走了快去看 ，不要一直想色色的事啦！適量就好，不然會壞掉的。」

從莊凱勛曝光的截圖可看到，該名「想色色」的網友詢問：「你不會想要嗎？」他表示會去吃爆肉羮麵、滷肉飯，形容「把性慾變食慾。」該名網友還問：「我也是今天在家才特別想」、「你想的時候怎麼辦」、「你幫我打針」，莊凱勛看到後，直白回：「一直（想要）的話要看醫生，你可能可以尋求醫療協助」、「靜下來還是很想要，可能有生理上的疾病，這真的要就醫啦！不要拖，你一直私訊我也好久了，快接受治療，為了妳好」、「我看過國外新聞，一直想色色真的是可能壞掉了」、「妳還年輕，加油好嗎？不要放棄治療」，貼文惹笑不少網友，還有人說「好認真回覆，還有鼓勵看醫生」、「太有耐心了吧」、「太有智慧又幽默了」。

莊凱勛收到想「想色色」的網友露骨私訊。（翻攝自臉書）莊凱勛收到想「想色色」的網友露骨私訊。（翻攝自臉書）

莊凱勛收到想「想色色」的網友露骨私訊。（翻攝自臉書）莊凱勛收到想「想色色」的網友露骨私訊。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中