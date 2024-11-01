莊凱勛颱風天收「想色色」露骨私訊 「性慾變食慾」對話記錄曝光

莊凱勛。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「金鐘迷你劇戲王」莊凱勛時常透過社群分享日常，昨（31日）透露夷期受到一名生網友私訊「色色的」訊息騷擾，他分享兩人的對話截圖，直喊：「遇到這種，我真的白眼翻到後腦勺。」還附上3個翻白眼的表情符號。

莊凱勛談到，該名網友不分日夜，經常傳訊表達「想色色」，坦言每次收到訊息都會覺得「那快去啊，跟陌生人報告幹嘛，是要我幫妳計時膩？」這幾個月來，他都選擇冷處理，無奈還是不堪其擾，然而昨天放了颱風假，「我決定跟她聊聊，希望能協助到她一直想色色的念頭。」

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莊凱勛收到想「想色色」的網友露骨私訊。（翻攝自臉書）

莊凱勛收到想「想色色」的網友露骨私訊。（翻攝自臉書）

莊凱勛向該名網友喊話：「希望妳不要再一直傳『想色色』給我了，我很愛我老婆，妳想怎麼色趕快去色不用跟我報告，乖…不然….下次就不幫妳馬賽克了嘿。」他其實很擔心對方的狀況，還建議可以去看醫生，之後不忘為自己演出的戲宣傳，「或…去看電影、影集《鬼們之蝴蝶大廈》、《妮波自由式》都好，明天颱風走了快去看 ，不要一直想色色的事啦！適量就好，不然會壞掉的。」

從莊凱勛曝光的截圖可看到，該名「想色色」的網友詢問：「你不會想要嗎？」他表示會去吃爆肉羮麵、滷肉飯，形容「把性慾變食慾。」該名網友還問：「我也是今天在家才特別想」、「你想的時候怎麼辦」、「你幫我打針」，莊凱勛看到後，直白回：「一直（想要）的話要看醫生，你可能可以尋求醫療協助」、「靜下來還是很想要，可能有生理上的疾病，這真的要就醫啦！不要拖，你一直私訊我也好久了，快接受治療，為了妳好」、「我看過國外新聞，一直想色色真的是可能壞掉了」、「妳還年輕，加油好嗎？不要放棄治療」，貼文惹笑不少網友，還有人說「好認真回覆，還有鼓勵看醫生」、「太有耐心了吧」、「太有智慧又幽默了」。

莊凱勛收到想「想色色」的網友露骨私訊。（翻攝自臉書）

莊凱勛收到想「想色色」的網友露骨私訊。（翻攝自臉書）

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