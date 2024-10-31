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娛樂 日韓

《黑白大廚》「三星」姜勝元人間神隱 前妻再爆猛料

因Netflix韓國實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》而走紅的黑湯匙廚師「三星」姜勝元。（翻攝自IG）因Netflix韓國實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》而走紅的黑湯匙廚師「三星」姜勝元。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕隨著Netflix韓國實境節目《黑白大廚：料理階級大戰》而走紅的黑湯匙廚師「三星」姜勝元，前妻A女及前女友B女向韓媒《Dispatch》爆料到處劈腿，今（31）韓媒《STARNEWS》又報導姜勝元醜聞傳出後足不出戶，等於人間神隱。

《STARNEWS》指出姜勝元的混亂私生活曝光後，連他經營的餐廳「trid」也見不著人影，員工也表示「姜勝元主廚最近沒有來餐廳，今天也沒有出現」。員工補充，餐廳的預約未受影響，明起將會開始接受12月預約，猜測姜勝元12月開始會到餐廳工作，但也只是猜測。

原本姜勝元將出席11月3日「2024亞洲50大最佳餐廳」活動，價格為4萬韓圜（約新台幣1020元），爆出醜聞後，民眾要求主辦單位將他從名單剔除，對此，主辦方目前表示尚未做出決定。

姜勝元（左）前妻再爆料兩人結婚新房也是由女方負擔。（翻攝自YT）姜勝元（左）前妻再爆料兩人結婚新房也是由女方負擔。（翻攝自YT）
韓國YouTuber也是前記者的李鎮浩昨天也在頻道指出姜勝元因外遇及挪用公款2項原因與前妻A女關係惡化。李鎮浩說：「三星和A女在2014年交往，但2018年兩人分手，之後兩年才又在2020年復合」，姜勝元再與A女分手期間與B女短暫交往4個月，但與A女復合後依舊與B女藕斷絲連。不知情的A女2022年與姜勝元結婚後才發現B女存在，非常震驚。

除此之外，李鎮浩更指出姜勝元是個軟飯男，交往時花的錢超過4億韓圜（約新台幣1020萬元），婚後的新房也由女方買單共37億韓圜（約新台幣9400萬元），開餐廳當然也少不了A女出力，A女表示她和姜勝元的父母各投資1.5億韓圜（約新台幣380萬元）資助，後來姜勝元眼看餐廳營運狀況不佳，竟將餐廳部分公款偷偷匯給父母，被A女發現，成為離婚導火線。

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