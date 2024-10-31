2女星後台互嗆飆罵！火爆畫面流出「身份被起底」

〔記者邱奕欽／台北報導〕演藝圈的生存法則既現實又殘酷，網路上近來更瘋傳數段女星私下在後台互嗆、飆罵的偷拍影片，幾段畫面中可見有人脫口譙出髒話「他X的」，以及不滿新人的表現而在片場擺架子，讓幕後人員看不下去而將秘錄影片流出，許多網友以聲音進而辨識出女星們的身份。

2名女星在後台互相飆罵，火爆畫面引發網友熱議。（翻攝自Threads）

影視界一名幕後工作人員近日公開幾段影片，畫面中可以聽見2名女星在後台的妝髮休息室大聲咆哮，爭執的內容不外乎是因新聞版面、話題性等問題而真論不休，其中一方更飆粗口痛譙「他X的」、「我好不容易拿到一個最佳女主角獎，結果隔天版面全是妳。」

請繼續往下閱讀...

在另一段影片中，一名女星直接在片場砲轟「你們剛有看到嗎？誇不誇張？現在是怎麼樣，隨隨便便一個新人都能出來演戲是不是？」情緒相當激動，最後還要妝髮師別再替她補妝，出言要新人乾脆「回家睡覺算了！」儘管畫面不清晰，也沒拍到面部，不過對話內容全都被清楚錄下。

該名幕後人員看不下去公開影片，並為新人抱屈直言：「臨演也不是什麼很賤的人好嗎？還是臨演在妳眼裡根本就不算演員？」大批網友紛紛聽音辨別出片段中的女星疑是謝盈萱、楊謹華、曾莞婷，最後影片也被證實全是新劇《影后》的宣傳手法，讓網友們驚呼：「請幫宣傳加薪！」成功達到廣告目地。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法