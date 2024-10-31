晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉德華取消颱風夜演唱會 一樣粉專兩樣情

劉德華原定今晚辦演唱會，但在約下午三時通知取消。（台灣映藝、超級圓頂提供）劉德華原定今晚辦演唱會，但在約下午三時通知取消。（台灣映藝、超級圓頂提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕天王劉德華原訂今（31）舉辦演唱會，還一度堅持即使全台放颱風假，演唱會為了寵粉還是照常舉行，但下午3點主辦單位公告收到台北小巨蛋場地單位台北捷運公司通知，受颱風康芮影響停辦晚間演唱會，不滿粉絲衝到北捷粉絲專頁瘋狂留言，部分粉絲則在小巨蛋痛哭。

劉德華取消颱風夜演唱會 一樣粉專兩樣情得知劉德華今晚演唱會停唱，粉絲掉下眼淚。（記者陳奕全攝）

許多粉絲表示人都已經到台北了，才收到通知今晚不唱，造成許多不便。而原訂今晚在台北小巨蛋舉辦的「今天…is the Day」巡迴演唱會主辦單位超級圓頂也在下午發出公告，宣布晚上的演唱會將停辦，延期至11月2日中午開唱，但同樣是粉絲專頁卻呈現兩樣情。

劉德華取消颱風夜演唱會 一樣粉專兩樣情現場劉德華粉絲仍舉著應援牌。（記者陳奕全攝）

超級圓頂的粉絲專頁收到不少歌迷留言「謝謝劉德華疼惜台灣歌迷，能補辦不是取消真是太好了，華仔也辛苦了。」、「謝謝主辦的用心和辛苦」、「那週六我要看2場 ，真好看」、「謝謝華仔老大 為了粉絲家人一天唱兩場 愛你一萬年」;反觀北捷則被罵爆：「都是台北市捷運局做事搖擺不定，一下子同意舉辦，發現事情鬧上新聞風向不對又來對主辦單位施壓。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中