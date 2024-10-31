劉德華取消颱風夜演唱會 一樣粉專兩樣情

劉德華原定今晚辦演唱會，但在約下午三時通知取消。（台灣映藝、超級圓頂提供）

〔記者馮亦寧／台北報導〕天王劉德華原訂今（31）舉辦演唱會，還一度堅持即使全台放颱風假，演唱會為了寵粉還是照常舉行，但下午3點主辦單位公告收到台北小巨蛋場地單位台北捷運公司通知，受颱風康芮影響停辦晚間演唱會，不滿粉絲衝到北捷粉絲專頁瘋狂留言，部分粉絲則在小巨蛋痛哭。

得知劉德華今晚演唱會停唱，粉絲掉下眼淚。（記者陳奕全攝）



許多粉絲表示人都已經到台北了，才收到通知今晚不唱，造成許多不便。而原訂今晚在台北小巨蛋舉辦的「今天…is the Day」巡迴演唱會主辦單位超級圓頂也在下午發出公告，宣布晚上的演唱會將停辦，延期至11月2日中午開唱，但同樣是粉絲專頁卻呈現兩樣情。

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現場劉德華粉絲仍舉著應援牌。（記者陳奕全攝）



超級圓頂的粉絲專頁收到不少歌迷留言「謝謝劉德華疼惜台灣歌迷，能補辦不是取消真是太好了，華仔也辛苦了。」、「謝謝主辦的用心和辛苦」、「那週六我要看2場 ，真好看」、「謝謝華仔老大 為了粉絲家人一天唱兩場 愛你一萬年」;反觀北捷則被罵爆：「都是台北市捷運局做事搖擺不定，一下子同意舉辦，發現事情鬧上新聞風向不對又來對主辦單位施壓。」

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