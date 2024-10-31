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娛樂 日韓

木村拓哉悼西田敏行用「彩虹橋」 遭批大不敬

日星木村拓哉。（本報資料照）日星木村拓哉。（本報資料照）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾參與《派遣女醫X》系列等夯劇演出的日本國寶級藝人西田敏行爆出在自家驟逝，享壽76歲。木村拓哉日前也在電台節目中哀悼前輩逝去，並回憶兩人過往合作，祝福西田敏行走過彩虹橋後，在橋的另一邊能自在生活，未料「彩虹橋」說法竟引起軒然大波。

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大批網友狂批木村拓哉沒常識，並指出「彩虹橋」一般用於悼念過世寵物，木村拓哉這樣說，不但失言而且沒不尊重死者。

木村拓哉（前排左）曾在《華麗一族》與西田敏行合作。（翻攝自X）木村拓哉（前排左）曾在《華麗一族》與西田敏行合作。（翻攝自X）

木村拓哉27日於廣播節目《木村拓哉 Flow》回憶與西田敏行自1998年開始有數次合作之緣，得知前輩死訊後，心情非常失落。木村拓哉說，他和西田敏行第一次同台是1998年單元劇《織田信長 奪取天下的傻子》，之後兩人又合作電影《宇宙戰艦大和號》、日劇《華麗一族》。

日本國寶級藝人西田敏行傳出在自家驟逝。（翻攝自X）日本國寶級藝人西田敏行傳出在自家驟逝。（翻攝自X）

木村拓哉表示，他對西田敏行印象最深刻的是在《華麗一族》拍攝現場，西田敏行總是帶著收音機播放爵士樂，一邊享受美妙音樂一邊背台詞，偶爾也會動手抄寫些東西，問起他在做什麼？是用這種方式背台詞嗎？西田敏行總會笑著回答：「因為這樣很舒服啊」。

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在木村拓哉心中，西田敏行是一位值得景仰的前輩，總是笑臉迎人，也有許多精彩且令人記憶深刻的作品。木村拓哉在電台說：「我想他一定已經走過彩虹橋在對面聽著好舒服的音樂，喝著最喜歡的酒，快樂的享受」。

 

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