（影音）曾博恩拿獎突「感謝中國」！喊害怕兩岸和平 邰智源表情凝重

曾博恩得獎感言掀起現場創作者們鼓掌。（翻攝自YT）

〔記者林欣穎／台北報導〕第六屆走鐘獎今（26）日於台灣大學綜合體育館盛大舉行，一年一度的Youtuber圈盛事，來自亞洲各地的創作者們齊聚現場，而稍早頒發「哈哈哈哈獎」由曾博恩拿下，他講得獎感言時突喊感謝中國，台下的邰智源則被拍到面無表情的模樣。

曾博恩有感而發表示，入圍了四次每次都槓龜這次首拿獎，「前幾年的感覺就像共機繞台的時候，你每次都覺得『是這次嗎？是這次嗎？啊～又白緊張一場』很開心拿到第一座走鐘獎。」

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邰智源（左三）表情略顯嚴肅。（翻攝自YT）

他也說這不是個人努力，還要感謝爸媽、老婆，幫他分擔家務、照顧小孩，提到他的脫口秀中提及「台海戰爭」敏感議題，「可以得到哈哈哈哈獎，我也覺得要感謝中國，謝謝你們不遺餘力地關心我們，關心我們的領空，拿走我們一些藝人，給我們源源不絕的靈感。」，更直呼：「好害怕兩岸和平！」幽默致詞引起全場騷動，不過仍可看見邰智源相比鄰座開心表情稍顯凝重。

不過他也表示，台海戰爭是我們共同悲劇，但是把它化成喜劇的形式，創作者們也一樣是把大大小小悲劇化成喜劇，並喊話大家別忘了初衷是為了帶給大家歡笑，不要被酸民影響。

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