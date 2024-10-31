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娛樂 音樂

歌迷全怒了！劉德華演唱會「被迫取消」 北捷臉書遭灌爆

劉德華今晚首場台北小巨蛋演唱會確定取消。（資料照。記者王文麟攝）劉德華今晚首場台北小巨蛋演唱會確定取消。（資料照。記者王文麟攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「華仔」劉德華睽違11年重返台北小巨蛋舉行演唱會，粉絲期盼許久卻遇上康芮颱風，主辦單位超級圓頂原表示演唱會照常舉行，但北捷公司考量強颱造成民眾安全疑慮，確認停辦10月31日的場次，讓已到現場的歌迷無法接受，甚至群情激憤灌爆北捷臉書。

相關新聞：別哭了！劉德華小巨蛋補辦場次出爐：這天唱2場

劉德華時隔多年再度重返小巨蛋開唱，出道多年魅力依舊不減、十分敬業，在每場演唱皆都全力以赴，他也相當「寵粉」給現場粉絲滿滿福利，因此每次開唱都是場場一票難求，大批台灣歌迷在門票尚未啟售時就已摩拳擦掌，搶到票的幸運兒更興奮爽喊：「三生有幸！」

沒想到，劉德華演唱會卻遇上康芮颱風，主辦單位「超級圓頂」昨（30日）原表示如期舉行，沒想到今下午3時許發出聲明急轉彎，因接獲場地單位台北捷運公司通知，要求停辦今晚場次。豈料，北捷臉書遭群情激憤的粉絲灌爆，怒嗆：「到底憑什麼取消？」、「好不容易搶到票，就這樣被迫取消！」、「原本都說好要辦，就你們在搞！」

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