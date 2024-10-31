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娛樂 音樂

哭了！劉德華緊急停辦演唱會 小巨蛋歌迷崩潰落淚

「華仔」劉德華原定要在小巨蛋開唱，稍早接獲場地單位通知，要求停辦今晚的演唱會。（資料照，台灣映藝提供）「華仔」劉德華原定要在小巨蛋開唱，稍早接獲場地單位通知，要求停辦今晚的演唱會。（資料照，台灣映藝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕康芮颱風來勢洶洶，「華仔」劉德華原定要在小巨蛋開唱，稍早接獲場地單位通知，要求停辦今晚的演唱會，由於許多觀眾都已經到了小巨蛋，現場歌迷反應兩極，有人崩潰哭了。

劉德華演唱會遇強颱「康芮」來襲，開唱前停辦演唱會，歌迷痛哭。（記者陳奕全攝）劉德華演唱會遇強颱「康芮」來襲，開唱前停辦演唱會，歌迷痛哭。（記者陳奕全攝）

相關新聞：劉德華演唱會急喊卡「華嫂們」氣炸 北捷回應了

主辦單位在演出前4小時，緊急宣布今晚的演唱會取消，只是小巨蛋場內已有許多粉絲集結，大夥冒雨到場，為了選購演唱會的周邊商品，甚至高唱華仔的歌曲《今天》，要幫偶像打氣。

有歌迷受訪難過表示：「我覺得我們安全沒疑慮，所以希望可以如期舉辦，我們從家裡車庫到小巨蛋停車場，自己評估安全無虞才會來。」

劉德華演唱會遇強颱「康芮」來襲，開唱前停辦演唱會，商品區擠滿人潮。（記者陳奕全攝）劉德華演唱會遇強颱「康芮」來襲，開唱前停辦演唱會，商品區擠滿人潮。（記者陳奕全攝）

現場也有粉絲表示，搶票全是為了幫爸媽圓夢，「不是啊，我覺得很過分耶，怎麼可以這樣子，本來就要先講，不能等到現在才講，把我們丟在這邊之後才要叫我們回家。」覺得太晚才宣布停辦消息，難過到直接哭了。

由於本次華仔演唱會是用抽選制買票，鐵粉氣轟好不容易抽到首場演唱會門票卻被取消，不滿北捷出來干涉，氣轟：「就是北捷給的壓力，他有沒有問過我們？我們都是成年人了。」感到相當不滿。

劉德華原定今晚開唱，許多粉絲都提早到了小巨蛋。（記者陳奕全攝）劉德華原定今晚開唱，許多粉絲都提早到了小巨蛋。（記者陳奕全攝）

而超級圓頂在臉書宣布停辦消息，粉絲紛紛回應：「我都到了，門口了」、「台南人都坐高鐵上來了」，更希望今晚演唱會停辦後，能有機會補辦。

主辦單位在演出前4小時，緊急宣布今晚的演唱會取消。（翻攝自FB）主辦單位在演出前4小時，緊急宣布今晚的演唱會取消。（翻攝自FB）

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