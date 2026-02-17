張鈞甯美登春晚受封「花仙子」 一句「家的味道像空氣」掀討論

張鈞甯首度參加央視春晚演出。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕張鈞甯首度登上中國央視春晚舞台，和周慧敏、梁詠琪等人同台演出，她一身粉嫩花卉禮服現身，被封「春晚花仙子」。不過，比起舞台造型，更讓網友討論的是她談「家的味道」那段話。

張鈞甯粉嫩花裙被封「花仙子」。（翻攝自微博）

第一次站上春晚舞台，張鈞甯事前受訪坦言意義非凡：「因為這個節目其實是凝聚海內外的華人，大家一起在這麼重要的節日凝聚在一起。」她希望透過節目，把「一路生花、很春天、很溫暖的感覺」傳遞給觀眾。

請繼續往下閱讀...

張鈞甯粉嫩花裙被封「花仙子」。（翻攝自微博）

這次能和多位欣賞已久的前輩同台，張鈞甯直呼是難得經驗：「我們在一起表演節目的時候，那種凝聚力很強。」當被問到如果用一個詞形容家的味道，給出一個很文青的答案：「有點像空氣。」她解釋，平時不會特別察覺，也沒有固定氣味，但「沒有空氣你就不能活」。

張鈞甯春晚初體驗，喊「一路生花」送祝福。（翻攝自微博）

演出結束後，張鈞甯在微博發文分享心情，寫下「首登春晚，第一次體驗」，希望能帶給大家「一路生花、春暖花開的美好」。同時開心表示，很榮幸和另外九位姐姐妹妹完成這個象徵圓滿的節目，最後不忘送上祝福：「祝福大家新年快樂、億馬當先，年行大運！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法