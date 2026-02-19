不完美變神級救場 不只王一博「腳滑」 郭富城春晚演出也爆小意外

天王郭富城與頂流男神王一博合作的《閃耀動起來》的夢幻聯動，收視率高達38.39% ，更在全球觸達超過 6 億用戶。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港天王郭富城與中國頂流王一博兩代舞王在2026北京春晚強強聯手，帶來動感十足的歌舞表演《閃耀動起來》，這場被喻為「法拉利遇上藍寶堅尼」的夢幻聯動，不僅以 38.39% 的收視率穩坐當晚全網冠軍，更在全球觸達超過 6 億用戶。然而，在這極致完美的視覺饗宴背後，一個腳滑、鞋被踩到，兩大舞王靠著驚人的臨場反應，與專業素養，成功化解危機，讓網友大讚：「這就是頂級藝人的實力！」

王一博自曝在開場表演有腳滑的情況。（翻攝自網路）

王一博誠實自曝腳滑 驚人爆發力舞台留痕

表演結束後，王一博在後台採訪中主動爆料，坦言舞台其實「並不完美」。他透露自己在開場動作發力過猛，加上所穿的鑲鑽定制鞋鞋底與地面摩擦力不足，導致重心瞬間失穩、腳步打滑，甚至在舞台地板上留下了一道明顯的劃痕。

儘管如此，表演畫面顯示王一博在打滑瞬間迅速調整發力，利用驚人的腿部力量穩住重心，銜接後續高強度動作。若非他事後坦承，現場觀眾與直播鏡頭幾乎難以察覺這短短不到一秒的失誤。他淡定表示：「舞台總是不完美的，習慣了隨機應變。」網友事後翻看慢動作，大讚王一博利用核心力量在毫秒間穩住重心，大讚「這道劃痕是實力最強的簽名」。

郭富城被眼尖的網友發現他的舞台也不完美，鞋子被踩脫，幸好天王神級自救。（翻攝自網路）

郭富城鞋子險遭踩脫 神級自救不留痕跡

除了王一博的腳滑插曲，眼尖的網友在重播影片中發現，天王郭富城也遭遇了突發狀況。在演出中段隊形密集變換時，一名舞者不慎踩到了郭富城的鞋後跟，導致他的鞋子險些脫落、腳後跟已露在外面。

面對可能「當眾掉鞋」的尷尬瞬間，58歲的郭富城展現了驚人的舞台掌控力。他面不改色，配合舞蹈節奏利用一個側身位移的空檔，神不知鬼不覺地將鞋子踢回原位。整個過程不到兩秒，且舞步動作絲毫未亂，甚至連搭檔王一博都未察覺異常，展現了縱橫演藝圈 40 年的深厚底蘊。

兩代舞王在春晚的兩起意外曝光後，「誰把郭富城鞋踩掉了」與「王一博腳滑」雙雙衝上熱搜。（翻攝自網路）

網友盛讚：失誤才是展現專業的時刻

這兩起意外曝光後，「誰把郭富城鞋踩掉了」與「王一博腳滑」雙雙衝上熱搜。粉絲與路人網友紛紛感嘆：「不拿放大鏡看真的看不出來，天王的業務能力太可怕了！」、「王一博的反應速度絕了，腳滑了還能跳得那麼穩。」、「兩代舞王的默契與素養，把『不完美』變成了經典名場面。」

這場視覺饗宴的演出，不僅收獲了驚人的收視數據，更因這兩起意外而成為經典。網友評論道：「數據證明了人氣，而救場證明了實力。」兩代舞王用行動詮釋了，真正的完美不在於沒有失誤，而是在意外發生時，依然能交出讓 6 億人沸騰的成績。

