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娛樂 音樂

夯曲點擊超過5560萬次 女歌手因「歌紅人不紅」自卑陷低潮

陳忻玥走出低潮，重新找到唱歌的快樂。（陶山提供）陳忻玥走出低潮，重新找到唱歌的快樂。（陶山提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕從選秀節目受到矚目的歌手陳忻玥，曾以《煙幕》一首歌在YouTube創下5560萬次高點擊，不過她卻沉寂了4年，主要是自己陷入「歌紅人不紅」與不會創作的自卑中，現在她終於走過瓶頸與低潮，重新整裝再出發。

陳忻玥曾陷入寫不出歌的瓶頸。（陶山提供）陳忻玥曾陷入寫不出歌的瓶頸。（陶山提供）

陳忻玥時隔4年推出新專輯《V》，過去她的《炙愛》女聲版，還有與高爾宣合唱的《Without you》對唱版都雙雙突破2千萬點閱，確實有多首歌曲受到歌迷喜愛，但她總苦惱歌紅人不紅，也談到：「我不擅長寫歌、也不情緒化，跟大家想像的藝術家完全不同，所以我有很長一段時間自卑自己不像藝術家」，這樣的自卑讓她陷入2年寫不出半首歌的「歌荒」中。

這次陳忻玥推出全新專輯《V》，一口氣收錄她這4年體悟人生的22首歌曲，象徵破繭而出及重生。工作上有突破，不過她自爆曾經過慘痛的戀愛經驗，發現自己會為愛委屈自己、變得卑微，索性直言：「不想談戀愛。」

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