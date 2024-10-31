健志當月老「牽線Lulu、洋蔥」 她連三拒絕傻眼喊：是發瘋嗎？

Lulu、林莎解釦大秀好身材。（東森綜合台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由玖壹壹、Lulu黃路梓茵、林莎主持實境真人秀《歡迎光臨-等你來家1》，在漁光島舉行的夏日台客派對市集熱鬧登場，Lulu黃路梓茵、林莎眼看大批比基尼美女湧入直呼不能輸，立刻換上比基尼讓現場大飽眼福；LuLu爸媽驚喜現身，一到市集兩人便進入重頭戲的水槍大戰，被她戲稱：「兩人根本就是天生的巨星。」

Lulu黃路梓茵爸媽無預警現身。（東森綜合台提供）

LuLu爸媽隱身人群中驚喜現身，Lu媽說完全是臨時起意，為了見Lulu一面特地開了兩小時的車到台南。水槍大戰中進行分隊，Lu爸Lu媽分屬不同隊伍，也讓Lulu開玩笑地說：「他們夫妻不合很久了。」夏日台客派對還驚見市集少爺出現，年紀小小財力驚人，每攤都消費猶如市集快速通關，春風像貼身管家跟在他身旁讓他享受貴賓等級服務。

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現場也舉辦手染T恤公益拍賣，健志用大聲公叫賣競標，因不熟悉大聲公操作突然放出「修理紗窗、修理紗門」一連三次的趣味放送，也成為另類宣傳。此次所有手染T恤販賣所得，將扣除成本後捐作公益使用。

玖壹壹、Lulu、林莎在漁光島舉行的夏日台客派對市集。（東森綜合台提供）

市集完美落幕後，五人便開始討論下次主題，Lulu提出以親子為市集主題，健志也十分贊成，他提到：「在市集中跟小朋友玩，會發現很多意想不到與有趣的事情發生。」Lulu表示自己喜歡小孩也想生小孩，好奇大家對生小孩看法，聽到這個問題後，健志點起鴛鴦譜說：「Lulu跟洋蔥都住在大雅，父母也都認識，要不要一起生個小孩啊！」Lulu聽到這番話瞪大眼直說「健志是發瘋嗎？連說三次不用。」而這樣的發言也讓Lulu險些招架不住、笑翻全場。

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