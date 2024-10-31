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娛樂 最新消息

王彩樺大解放！揪小鮮肉拍AV「有點害羞」驚人畫面曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕「台灣濱崎步」王彩樺、許時豪、彭若萱主演公視人生劇展《拍射吧!廷方!》，真實夫妻檔許時豪、彭若萱首度螢幕合體演夫妻，王彩樺也突破尺度演出AV。

王彩樺（右）在《拍射吧!廷方!》與鮮肉演員「刺刺Tsz」拍AV。（公視提供）王彩樺（右）在《拍射吧!廷方!》與鮮肉演員「刺刺Tsz」拍AV。（公視提供）

《拍射吧!廷方!》劇情荒誕，描述一位懷才不遇的廣告導演萬廷方（許時豪飾），為了延長壽命繼續照顧家人，瞞著妻子接下地府拍攝A片的任務，並在拍攝過程中重拾創作熱情。王彩樺飾演導演的岳母、片場化妝師「曉芳」，她在劇中展現女性勇敢追求自我慾望的一面，最後更點頭參與女婿的A片演出。劇中導演好友兼製片「二七」洪群鈞與黃建豪、蕭東意演出的地府陰差，大展搞笑功力，為全片增添不少笑料。

王彩樺（中）在《拍射吧!廷方!》拍AV，右為許時豪。（公視提供）王彩樺（中）在《拍射吧!廷方!》拍AV，右為許時豪。（公視提供）

身兼編劇的導演曾權分享，《拍射吧!廷方!》的創作靈感源自於一次跨年聚會，當時主創團隊在酒精催化下，聊到人生的種種感悟，一句「你們知道嗎？其實鬼也是眾生，也會有需求。」開啟了他們對這個故事的想像。劇本融合了曾權的個人生命體驗，包括工作上的妥協、夢想與現實的拉扯，以及各種荒謬的工作經驗。導演劉易則表示，一開始聽到這個故事時「覺得實在太ㄎㄧㄤ了」，但自己也是拍片的人，因此能理解主角萬廷方的處境，希望傳達「工作是為了家人、為了自己所愛的人所犧牲與奉獻」的想法。

許時豪（中）在《拍射吧!廷方!》搭檔喜劇團體「嚎哮排演」黃建豪（左）、蕭東意（右）詮釋協助地府陰差拍ＡＶ的導演。（公視提供）許時豪（中）在《拍射吧!廷方!》搭檔喜劇團體「嚎哮排演」黃建豪（左）、蕭東意（右）詮釋協助地府陰差拍ＡＶ的導演。（公視提供）

王彩樺一開始收到劇本時，對於公視題材能有如此突破感到相當驚訝，也認為這個角色能有很大的發揮空間。王彩樺演藝圈走跳逾30年，對化妝師的工作流程熟悉，演起來得心應手，她特別提到，劇中有一場戲讓她印象深刻，就是角色「曉芳」代替AV女優演出「動作戲」，畫面在劇中女兒生產過程中切換，兩個女人不同生命歷程的交織，讓她深受感動。

談到拍攝「劇中A片」的過程，王彩樺表示，她和對手戲演員都接受了親密戲指導的訓練，她也提點對方：「越自然越好，不要緊張」，但也形容自己在跟鮮肉男演員互動過程「還是有一點小害羞啦！」王彩樺認為自己當時滿融入媽媽－女優這樣的氛圍，讚導演「非常準確、專業，幾個鏡頭拍到想要的感覺就OK了」。

王彩樺（右起）、許時豪、洪群鈞在《拍射吧!廷方!》合作陰間交付的Ａ片任務。（公視提供）王彩樺（右起）、許時豪、洪群鈞在《拍射吧!廷方!》合作陰間交付的Ａ片任務。（公視提供）

劇中是「拍A片的導演」，許時豪開拍前反覆研讀劇本，並與導演曾權、劉易討論表演風格，笑稱自己為做功課「還嘗試創作了兩個AV短片劇本，現場還印出來發給劇組人員參考」。

導演曾權強調，拍攝時也邀請了親密戲指導陳雪甄來協助演員溝通和排練，並盡可能減少現場工作人員數量，以保護演員的安全和感受，讓他們能安心演出。曾權表示，「演員在拍攝時都穿著『肉胎衣』，透過後製加上馬賽克」，創造出一種令人遐想卻又充滿幽默的視覺效果。

導演劉易則分享了第一次與親密戲指導合作的經驗，他表示因為導演跟演員之間有著權力關係，很容易忽略了其中帶來的傷害，「有雪甄老師加入，讓我們學習到如何在尊重及安全的狀況下拍攝。」

公視人生劇展《拍射吧!廷方!》以黑色幽默的風格搭配荒誕的拍片過程，探討愛情、親情、夢想和生命的意義，11月3日晚間12點在公視頻道播出，並於公視+平台上架。

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