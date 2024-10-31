強颱康芮來勢洶洶全國停班課 律師呂秋遠喊麻煩

強颱康芮襲台，受颱風及其外圍環流影響，氣象署今晨發布災防告警訊息，針對花東發布大雷雨即時訊息，同時也對12縣市發布超大豪雨、大豪雨特報。（翻攝自氣象署）

〔記者林南谷／台北報導〕強颱康芮來勢洶洶，今（31）日下半天可能維持巔峰強度登陸，目前陸警範圍已涵蓋全台，全國各縣市皆停班、停課。

知名律師呂秋遠昨在臉書發文以部分民眾口吻說：「颱風假穩了！連放四天！」他表示，這明明就是一件很麻煩的事情，怎麼很多人會用歡欣雀躍的形容詞，他以自己工作狀態來說，一旦放颱風假，就是當天的庭期就會停擺，會議也要取消，法院重新安排庭期，至少都要一個月以上重新安排，當事人在等審理與判決，竟然被颱風攪局，當然也不會開心。

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透過臉書發文，呂秋遠也列出喜歡放颱風假的人到底在想什麼呢？

1.沒有小孩的人：

孩子放假，就要幫他準備食物，督促功課，幫他想想今天要做甚麼，這天保母不會幫忙、安親班沒課，六日還可以出去走走，風大雨大，不能出門，還得跟老公老婆小孩大眼瞪小眼，恐怕會很辛苦。

2.覺得颱風天永遠都是無風無雨的人：

你的現世安穩，是因為有中央山脈為你負重前行。我們的安全，不能都只是在賭一把。

3.不是靠天吃飯的人：

一次颱風，就有可能讓一段時間的辛苦付出毀於一旦，不論是農夫、漁民，都是如此。

4.當天沒有預定出國計畫的人：

航班無法起飛，飯店住宿都得要更改，原本跟公司請好假也要調整，全部的行程計畫，全部都泡湯。

5.不用擔心當天沒工作就沒錢賺的人：

姑且不論當天放假，勞基法規定雇主不用發薪水，一些有做才有錢領的人，就缺這筆收入也會很辛苦，例如颱風天不能叫外送，外送員無法賺錢。

6.不是住花東的人：

颱風大多都在花蓮、台東登陸，當地人首當其衝，颱風肆虐、滿目瘡痍，沒有人會開心的。

7.沒有預定場地的表演藝術工作者：

場地很難預定，觀眾退票要全額承擔。日後要演出，也不一定有辦法再找到場地出租，致凱導演就曾經為了颱風假，差點要賣房子還債。

8.老闆不會扣薪水的工作者：

如果老闆佛心不扣薪水，或是不缺這麼一點錢，那麼對於颱風假可能就無感，但是對於經營者來說，就是一天的損失。

9.沒有業務急著要處理，當天沒有重要約的人：

開庭至少往後延遲一個月以上、重要的開會要重新安排，對於工作有責任感的人來說，這當然是一種煎熬。

10.沒想過這些問題，只要看到「放假」就開心的人。

或許，許多台灣人已經過勞，所以看到颱風放假就會覺得多了一天喘息，可是，也不要急著去預定KTV 唱歌，我們的快樂，不應該建立在颱風會不會來之上啊！

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發文最後，呂秋遠嘆說：「到底，某些媒體說，有機會放颱風假、可望連續放兩天，是中文不好，還是心腸不好？」

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