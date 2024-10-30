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娛樂 最新消息

（影）無懼康芮颱風！劉德華暌違11年攻蛋 宣布演唱會如期舉辦

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華暌違11年攻蛋，無奈卻碰上了康芮颱風攪局，主辦單位稍早宣布首場小巨蛋演唱會將如期舉辦，若無法到場的歌迷也可以選擇退票。

劉德華將來台灣開唱。（資料照，台灣映藝提供）劉德華將來台灣開唱。（資料照，台灣映藝提供）

主辦單位也表示，「我們將會持續關注颱風狀況，並進行滾動式調整，請隨時注意超級圓頂官方FB／IG公告。」

超級圓頂公告：

10月31日晚上7:30pm場次將如期舉辦。
主辦單位提醒演唱會的觀眾，請務必評估及留意自身安全，前往場館時盡量搭乘大眾運輸工具、轉乘捷運至台北小巨蛋站（2號出口），請以安全為第一優先考量。
若因颱風因素無法前來的觀眾，主辦單位超級圓頂與遠大售票已協同規劃受理10月31日場次全額退票（免收退票手續費，受理時間至11月04日（週一）晚上11點59分，相關退票細節將另行在超級圓頂臉書粉絲專頁公告。

我們將會持續關注颱風狀況，並進行滾動式調整，請隨時注意超級圓頂官方FB／IG公告。若有任何疑問，請於30日晚間11時前，或是31日上午11時至晚間7時，致電圓頂客服人員：

中華電信0911-814-025
遠傳電信0967-002-016
台灣大哥大0901-001-582

超級圓頂工作人員 2024.10.30

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