日本「國民情婦」來台尺度大開！G罩杯釦子飛出去後續曝

森咲智美今出席「2024 TSE台灣寫真博覽會-學服祭」媒體見面會。（記者陳奕全攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本「國民情婦」森咲智美今（30）在台出席「2024 TSE台灣寫真博覽會-學服祭」媒體見面會，換上美豔女教師服裝，傳授「戀愛五字口訣」，要粉絲們一起體驗「衝、脫、泡、蓋、送」，散發性感動人風貌。

森咲智美年初帶球嫁日本職棒西武獅26歲快腿平沼翔太，問到老公對她服裝尺度是否有意見？森咲笑說，為了讓老公有不一樣的感覺，在他面前反而會包緊緊，自信回答老公愛自己「全部！」閃瞎眾人。

請繼續往下閱讀...

森咲智美換上美豔女教師服裝。（記者陳奕全攝）

問到好身材是否有穿衣服困擾？森咲說：「因為有G罩杯，穿襯衫時釦子常繃開！」還分享有次在朋友婚禮上釦子飛出去，所以趕快用安全別針別起來。

追問對身體部位哪邊最有自信？森咲表示並非胸部，而是鎖骨及屁股，透露去健身房時會特別練臀部，生產後則有特別加強腹部運動，平日推小孩散步，也堅持走一萬步形塑身材。

森咲智美透露穿襯衫時釦子常繃開。（記者陳奕全攝）

今年「學服祭」主打全台首創主題式互動寫真展，打造1比1原汁原味學院場景，森咲智美說想起很多學生時期的回憶，「能將學校場景還原在攝影會，又能和粉絲近距離互動，還有舞台見面會，這是連日本都沒有過的體驗。」

森咲智美大方展現好身材。（記者陳奕全攝）

「2024 TSE台灣寫真博覽會-學服祭」活動門票於11月1日中午12點販售，活動詳情請上JKFace官網。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法