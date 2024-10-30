嚴藝文自揭是「寫真女星」來賓愣住 楊貴媚錄影變臉被喊好兇

《老少女奇遇記》由鍾欣凌（左起）、嚴藝文、楊貴媚搭檔主持。（桂田文化藝術基金會、桂田文創提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕《老少女奇遇記》由楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文搭檔主持，第二季即將在11月開播，今（30）日節目釋出首支幕後花絮影片，可以看到老少女三人組楊貴媚、鍾欣凌和嚴藝文在日本與受訪者們打成一片，其中嚴藝文更向在日台人介紹自己以前是「寫真女星」，讓受訪者滿頭問號引起現場爆笑。

身為總製作的楊貴媚在第二季拍攝中身負重任，鍾欣凌透露楊貴媚從照顧現場的受訪者、工作人員，到拍攝過程中的細節溝通，大大小小的事情讓想照顧好大家的媚姐在不知不覺中表情嚴肅了起來，嚴藝文也直呼：「好兇喔！」

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而鍾欣凌、嚴藝文與想拚命當好製作人和主持人的楊貴媚形成強烈對比，兩人對於能到日本錄節目都充滿了期待，嚴藝文還透露鍾欣凌其實也很照顧所有人，不只照顧到大家的心情，也照顧到每個工作人員的胃，時不時就化身暖心小天使，投餵食物給現場工作人員。

在花絮中也看到不少三位姐姐哭紅雙眼的畫面，楊貴媚表示那是與受訪者離別時不捨流下的眼淚，也有因為親情被觸動的眼淚，就連平常很少哭的嚴藝文也直呼：「對不起，真的hold不住。」

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