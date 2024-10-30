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娛樂 音樂

華仔快看！台灣歌迷無懼颱風冒雨守候 雙向奔赴的愛獲超暖擁抱

劉德華本週來台灣開唱。（台灣映藝提供）劉德華本週來台灣開唱。（台灣映藝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「華仔」劉德華明天就要攻蛋，儘管碰到颱風來襲，今天下午天王下榻的六星級酒店外仍有10多位鐵粉無畏颱風，撐傘冒雨守候，期待能見到偶像一面。

有歌迷受訪不好意思承認，其實今天是翹班來飯店追星，畢竟等了10多年華仔才來台灣舉辦演唱會，就是不想錯過這個機會。

台灣歌迷冒雨等候，期待能見到偶像劉德華一面。（記者陽昕翰攝）台灣歌迷冒雨等候，期待能見到偶像劉德華一面。（記者陽昕翰攝）

現場還有一名鐵粉化名「千千萬萬個真心」冒雨帶著花束，撐著雨傘在車道旁守候。

「千千萬萬個真心」受訪透露，她從11歲就開始喜歡華仔，為了搶小巨蛋的門票，從去年開始做善事。她受訪幽默表示，「我遛狗時還會幫別人撿狗大便」、「健身房看見沒人的毛巾幫忙回收」，更笑說：「我相信我是最善良的粉絲，上天一定會讓我搶到門票。

劉德華的粉絲在飯店外等候偶像。（記者陽昕翰攝）劉德華的粉絲在飯店外等候偶像。（記者陽昕翰攝）

她幸運搶到了明天及禮拜天的兩場門票，儘管明天強碰康芮颱風襲台，卻堅定的說，不怕演出會受到影響，「明天一定會正常上班上課，年底了台灣要拚經濟，而且我相信華仔這麼多年沒看到我們了，一定也非常期待看到我們。」希望演唱會能夠如期舉行。

「千千萬萬個真心」追隨華仔多年，透露偶像私下的暖心故事，她曾在失戀時去香港看演唱會，除了哭了整場，事後遇到偶像還表示「笑不出來」。沒想到，華仔聽了立刻詢問「還好嗎？」加碼送上了擁抱安慰，讓她感動至今，覺得自己真的跟對了偶像。

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