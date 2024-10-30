邱鋒澤迎36歲先露點秀「外涵」 被粉絲抓包：想騙我們嗎？

邱鋒澤分享露腹肌影片，但被粉絲抓包是舊片。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕邱鋒澤明（31日）將過36歲生日，11月3日也將舉辦生日會和粉絲同歡，他推出新歌《碎了》，日前在社群秀出裸上身的影片，笑說想用「外涵」吸引歌迷注意新歌，不料卻被「抓包」，影片應該是很久以前拍的，粉絲笑說：「想騙我們嗎？」

這次新歌是由邱鋒澤自己當製作人，他在社群提到：「我暫時不想走內涵路線了，想用外涵的方式告訴大家我有新歌要來了，這次試了新曲風，告訴大家我一直在成長，除了肌肉之外。」

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歌迷看到邱鋒澤露腹肌的影片很驚喜，但有粉絲從他的手機殼研判應該是舊片，並非現在的真實身材。但還是有歌迷誇他：「鋒澤不只有內涵，更有『外涵』。」

邱鋒澤推出新歌，也將舉辦生日見面會。（原音兄弟提供）

《碎了》MV特別以手機拍攝，邱鋒澤談到：「會有這個想法主要是因為以往沒有嘗試過，一開始的想法是使用一鏡到底的拍攝，用最純粹、真實的方式來描述感情結束後自我墮落的難過情緒，如果大家喜歡這種方式的話未來可能會有更多這種嘗試。」

11月3日邱鋒澤將在Legacy TERA舉辦《COlOR Day》生日見面會，購票可洽KKTIX及全台全家便利商店。

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