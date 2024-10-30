晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（影）Andy、家寧上「心靈課」原因揭曉！同課程學員展瑞給出答案

「眾量級」Andy、家寧參加心靈課程原因曝光。（翻攝自臉書）「眾量級」Andy、家寧參加心靈課程原因曝光。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕家寧近期捲入心靈課程風波，Youtuber「這群人」的展榮展瑞也被指曾接觸類似課程，對此兩人也坦承其實「這群人」中除了茵聲、尼克外，其他成員以及Andy、家寧都接觸該課程。認識家寧10年的展瑞也替家寧說話，表示她其實本身就是一個講話會口吃、會突然傻笑的人，針對Andy、家寧為何參加心靈課程，他也給出答案。

展瑞在尼克的YT片中坦承他是在疫情期間開始上心靈課程，是團體中最先接觸的成員。展瑞強調，從頭到尾他都沒有被強迫上課的感覺，也沒被洗腦變成另一個人，但唯一覺得不認同的地方是太保密了「你要去一個不知道的東西會怕」。

尼克也在影片中揭露成員們去上心靈課的後的改變，他以「完全變成另外一個人」來形容，展瑞、展榮和石頭的樣子都變了，尤其是石頭「變得很假正向」，像披上一件假外衣，讓他感到非常怪異。

展瑞在影片中提到Andy、家寧參加心靈課程的原因，「他們那時候就是有感情的議題，可能想要更認識自己」（翻攝自YT）。展瑞在影片中提到Andy、家寧參加心靈課程的原因，「他們那時候就是有感情的議題，可能想要更認識自己」（翻攝自YT）。

而當展瑞被問到家寧與Andy上心靈課程的原因，考量兩人感情的隱私，展瑞保守的說「他們那時候就是有感情的議題，可能想要更認識自己。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中