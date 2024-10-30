（影）Andy、家寧上「心靈課」原因揭曉！同課程學員展瑞給出答案

「眾量級」Andy、家寧參加心靈課程原因曝光。（翻攝自臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕家寧近期捲入心靈課程風波，Youtuber「這群人」的展榮展瑞也被指曾接觸類似課程，對此兩人也坦承其實「這群人」中除了茵聲、尼克外，其他成員以及Andy、家寧都接觸該課程。認識家寧10年的展瑞也替家寧說話，表示她其實本身就是一個講話會口吃、會突然傻笑的人，針對Andy、家寧為何參加心靈課程，他也給出答案。

展瑞在尼克的YT片中坦承他是在疫情期間開始上心靈課程，是團體中最先接觸的成員。展瑞強調，從頭到尾他都沒有被強迫上課的感覺，也沒被洗腦變成另一個人，但唯一覺得不認同的地方是太保密了「你要去一個不知道的東西會怕」。



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尼克也在影片中揭露成員們去上心靈課的後的改變，他以「完全變成另外一個人」來形容，展瑞、展榮和石頭的樣子都變了，尤其是石頭「變得很假正向」，像披上一件假外衣，讓他感到非常怪異。



展瑞在影片中提到Andy、家寧參加心靈課程的原因，「他們那時候就是有感情的議題，可能想要更認識自己」（翻攝自YT）。

而當展瑞被問到家寧與Andy上心靈課程的原因，考量兩人感情的隱私，展瑞保守的說「他們那時候就是有感情的議題，可能想要更認識自己。」

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