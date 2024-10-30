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娛樂 日韓

《黑白大廚》三星遭踢爆私生活混亂！靠前妻人脈開餐廳還「男女通劈」

《黑白大廚》三星被韓媒爆出私生活混亂，不僅慣性劈腿且是男女通吃。（翻攝自IG）《黑白大廚》三星被韓媒爆出私生活混亂，不僅慣性劈腿且是男女通吃。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近期南韓實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》爆紅，參賽的主廚也跟著引發不小話題，不僅餐廳訂位爆滿，私下感情生活也會被翻出討論。其中一名參賽者「三星」姜勝元更因亮眼外型深得許多粉絲的喜愛，還獲邀雜誌拍攝。沒想到，今（30）日三星卻被韓媒爆出私生活混亂，不僅慣性劈腿且是男女通吃。

據韓媒《Dispatch》報導，姜勝元和前妻A某感情長跑8年，兩人僅訂婚3個月就分手，也並未登記結婚，而姜勝元能有如今成就，其實是前妻A某介紹他到知名米其林餐廳實習，且動用人脈買了2個精品包送給米其林餐廳裡的高層，請求對方幫忙照顧姜勝元。高層也曾在受訪時證實，當時A某的確跟她說，「我男友就麻煩妳了」。

對於靠關係一事，姜勝元堅決否認，並表示自己是靠實力來獲得認可的︰「我在米其林餐廳當了3個月無薪實習生，我真的拚盡全力，一個月就被升為正式員工了」。

而前妻A某和姜勝元從2014年交往到2022年，期間爭吵不斷，每次只要有糾紛，姜勝元就會寫信，會被韓媒爆料也是因為信件遭到公開，據《Dispatch》報導，信件部分內容證實他，「在關著燈的倉庫用監視器偷看穿著火辣的女客人」，更疑似提到自己男女通吃，「對不起，我是垃圾，喜歡女生又有骯髒的貪慾，對給我這麼多愛的人做了不該做的事」、「我會用行動證明我想與妳共度一生，讓妳可以相信」。

從信件和前妻A某的說詞，可發現姜勝元多次劈腿，他受《Dispatch》訪問時全盤否認，不過，後續小三B某也跳出爆料，她透露，原本和姜勝元交往得好好的，突然有一天就被告知分手，過不久就知道了姜勝元要跟Ａ某結婚和開餐廳的消息，B某打算不當作一回事，但看不慣姜勝元上《黑白大廚》還以良好形象自居。

姜勝元對此也證實了，「我和B某沒有交往很久，大概1、2個月吧，我們的想法有很大的不同之處，因此就沒聯絡了」。

一連串的爆料和姜勝元沒有否認同時交往Ａ、B某的事實，讓韓網忍不住痛罵，「垃圾怎麼這麼多」、「好噁心」、「靠前妻到知名餐廳工作，結果還一直劈腿」、「做了這種事還敢上節目，真令人佩服」。

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